Piberne får ikke en anden lyd i Jels Kirke

Første restaurering af orgelet fandt sted under 2. verdenskrig i 1943, og syv år senere skete der en udbygning. Men af sparehensyn undlod man at tilføre orgelets pedaler selvstændige piber. I 1983 kom der så en teknisk renoveret - men endnu engang uden den fuldendte løsning.

Formanden for Jels Menighedsråd, Bente Johanne Fogh, fortæller, at orgelet reelt aldrig har været fuldt udbygget.

Det gamle orgel er pillet ned af medarbejdere fra Bruno Christensen og Sønner Orgelbyggeri ApS fra Tinglev. Nu venter der et omfattende arbejde med at få orgelet bygget om og udbygget, så orgelets musikalske muligheder fuldt ud kan udnyttes. Det har nemlig ikke været tilfældet indtil nu.

Fordel for organisten

Nedtagningen af orgelet er ved at være afsluttet, og Bente Johanne Fogh og menighedsrådet forventer, at orgelbyggerens arbejde vil være afsluttet, så orgelet er tilbage før jul i 2020.

Det kan godt være, at orgelet udbygges, og nogle i dag stumme piber gøres til spillende piber. Men alligevel skal kirkegængerne ikke forvente lydmæssigt store forandringer.

- Orgelet ændres, så det bliver mekanisk, som orgler bygges i dag. Det betyder, at der ingen forsinkelse vil være, når organisten trykker på en tangent. Det er der i dag. Den omfattende ændring af orgelet vil være til stor fordel for organisten, som vil have bedre muligheder for at spille nogle hurtige forløb, fortæller Peter Christensen fra Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS.

Der er i det hele taget nok at beskæftige sig med i menighedsrådet i Jels. Ud over ombygningen af orgelet skal kirkens indre rum også istandsættes. En tiltrængt omgang, som sker i samarbejde med Gram Tegnestue.