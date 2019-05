Philip får foden indenfor på jobmarkedet

- Jeg har været i virksomhedspraktik hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen og har fundet ud af, at det nok mest er på hobbyplan, jeg interesserer mig for biler, siger 19-årige Philip Henriksen. Foto: Søren Dippel

19-årige Philip Henriksen fra Rødding får som deltager i et af Vejen Kommunes beskæftigelsesfremmende projekter hjælp til at finde sig et arbejde. Autoforhandler Mogens Schelde Hansen, i Vejen, har tilbudt ham fire ugers virksomhedspraktik.

Vejen: Der var engang, da det ikke var så svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Børnene gik nemlig ofte i forældrenes fodspor, eller også fandt deres forældre en læreplads til dem. De tider er for længst forbi, og mange unge mennesker nu om dage har ofte mere end svært ved at overskue, hvilken uddannelse eller hvilket job, de har lyst eller evner til at bestride. Men som man kan læse andetsteds i dagens avis, er Vejen Kommune med blandt de kommuner i Danmark, der er bedst til at hjælpe unge, som af den ene eller anden grund ikke er kommet i gang med en uddannelse, eller som endnu ikke har fundet sig et job. I stedet for bare at lade den slags unge nøjes med passiv forsørgelse på bistands- eller uddannelseshjælp, har Vejen Kommune for længst fået skabt flere forskellige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Et af projekterne, som nu kører på andet år, er Bike 2019 - Vejen til Toppen. Det er et tilbud til en gruppe af unge, der samtidig med, at de skal udfordre sig selv og målbevidst træne til en tur på cykel til Frankrig, er i virksomhedspraktik rundt omkring i virksomheder i Vejen Kommune.

Virksomhedspraktik 14 unge har takket ja til at deltage i Vejen Kommunes projekt Bike 2019 - Vejen til Toppen.Blandt deltagerne har langt de fleste også takket ja til at komme i virksomhedspraktik som:



specialarbejder hos CRH Concrete i Brørup, køkkenmedhjælper i kantinen hos Jobcenter Vejen, butiksassistent i Super Brugsen i Brørup, eventkoordinator hos Vejen Business Collage, mekanikermedhjælper hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen i Vejen, specialarbejder hos boligforeningen, HAB-bolig, der opfører nye boliger på Præstevænget i Vejen, og butiksmedhjælper i DagliBrugsen i Skodborg.



Derudover modtager en af deltagerne undervisning i matematik, og en anden skal på certifikatkursus for at opnå beskæftigelse i skov- og naturbranchen.



Yderligere tre deltagere er på vej til at kunne komme i virksomhedspraktik.



Vejen Kommune er lykkedes med at finde mange virksomheder med adresse i kommunen, der har tilbudt at kunne give unge forløb med virksomhedspraktik. I øjeblikket har kommunen 25 samarbejdende såkaldte faddervirksomheder.

Nok ikke mekaniker Et af stederne er hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen, i Vejen, som også har en afdeling i Rødding. Det er netop i Rødding, en af projektets unge, 19-årige Philip Henriksen, bor. Da han fik tilbuddet om at blive deltager i projektet, skyndte han sig at takke ja, og i øjeblikket er det så en mulig fremtid som automekaniker, hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen, han er ved at prøve af. - Lige siden drengetiden har jeg altid tænkt på en uddannelse hos politiet eller i forsvaret. Men med årene kom jeg alligevel fra de tanker. Siden har jeg frygtet at havne på den forkerte hylde. Til sidst vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, og så gik tiden bare, siger Philip Henriksen, der har boet i Rødding i fem år. Han er født i Glostrup, men har siden boet mange forskellige steder i landet. Han har gået i folkeskolen i Odense, og har gået i 10. klasse på en efterskole i Grenå. - Jeg har altid godt kunnet lide biler, og derfor har jeg også været på produktionsskolens mekanikerlinje. Jeg har også prøvet at være i virksomhedspraktik hos Rødding autoophug, og nu er det så i autoværkstedet hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen, jeg er i virksomhedspraktik i fire uge. Her har jeg nu fundet ud af, at det nok mest er på hobbyplan, jeg interesserer mig for biler.

Vejen til toppen Hos autoforhandler Mogens Schelde Hansen, var værkfører Thomas Ibsen, ikke i tvivl om, at Philip Henriksen, skulle have chancen for at komme i virksomhedspraktik. - Vi sagde ja med det samme, da Vejen Kommunes virksomhedskonsulent, kontaktede os. Philip Henriksen har gået her på værkstedet sammen med en svend og har lært noget. I forvejen har vi også ofte skoleelever i erhvervspraktik, og vi har i forvejen også to lærlinge. Generelt i autobranchen er der mange arbejdsgivere, som søger svende i øjeblikket, så der er gode muligheder for at få et job, siger Thomas Ibsen. Efter at Philip Henriksen har erkendt, at et job som automekaniker alligevel ikke er noget for ham, har han fundet ud af, at han har stor lyst til at prøve at komme i virksomhedspraktik i butiksbranchen. Her er det DagliBrugsen i Skodborg, der har tilbudt ham et praktikforløb. - Samtidig deltager jeg i kommunens projekt, Bike 2019 - Vejen til Toppen, og hver eneste dag styrketræner jeg til at kunne klare turen på cykel til Frankrig og op til målet på toppen af Alpe d'Huez til. Og når jeg kommer hjem til Rødding igen, skal jeg bare finde mig et arbejde.