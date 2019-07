Pernille er blevet bidt af en gal fodbold

Til daglig spiller hun i Gram IF (GIF), hvor hun egentlig burde være på hold med U13-spillerne, men hun er i stedet med på GIF's U14-hold.

- Tidligere har jeg også været med på en fodboldskole i Arnum, siger Pernille, der drømmer om engang at kunne blive så god til fodbold, at hun kan blive professionel fodboldspiller.

- Jeg begyndte at spille fodbold, da en af mine venner meldte sig til fodbold, så det ville jeg også prøve, siger Pernille.

Rødding: Hvis Sanne Troelsgaard, der stammer fra Vejen, kan spille sig på det danske landshold, så kan 13-årige Pernille Sølbek Kudsk fra Gram måske også gøre det. I denne uge er hun én af 12 piger, som har meldt sig til DBU's fodboldskole hos Rødding IF. I år har fodboldskolen 72 deltagere i alderen 7-13 år, og her spiller pigerne med drengene.

DBU's fodboldskole i Rødding foregår på Rødding Stadion med Rødding IF som vært.I år har fodboldskolen 72 deltagere, hvoraf de 12 er piger. Fodboldskolen varer en lille uges tid - fra mandag til fredag med seks timeres fodbold dagligt i tidsrummet mellem klokken 09.00 og 15.00. Det koster 969 kroner at deltage, og for dette beløb får hver deltager også et sæt fodboldtøj, en fodbold og en drikkedunk.

Menneskelig bordfodbold

- En fodboldspiller som Pernille, skal vi sørge for at give nogle ekstra udfordringer, siger Helle Havsted, der er leder af DBU's fodboldskole.

Fodboldskolens nybegyndere, finder man blandt de yngste deltagere.

- Vi må ikke glemme, at fodbold også skal være en leg. Faktisk har vi spurgt deltagerne i årets fodboldskole, om de synes, fodbold er et spil eller en leg. Det var der delte mening om, røber Hans Henrik Sunddal, der er fodboldskolens trænerleder.

I år byder DBU's fodboldskole i Rødding på en helt ny fodboldleg: bordfodbold i en menneskelig udgave, hvor bordet er skiftet ud med et partytelt uden presenning, men med bander og med flere rækker solide reb spændt på tværs. Rundt om rebene er der små stykker rør - et til hver af de 12 spillere. Begge hænderne skal hele tiden bruges til at holde om røret, og derfor kan spillerne lige som i rigtig bordfodbold kun bevæge sig sidelæns.

Fodboldskolen byder dagligt på seks timers fodboldleg, hvor alle deltagere få lov at prøve kræfter med mange af de forskellige elementer, som fodboldspillet rummer.

- Alle får også lov til at stå på mål, men her er der en tydelig aldersforskel. De yngste deltagere vil hellere end gerne prøvet at stå på mål, mens de ældste deltagere er mere forbeholdne, siger Hans Henrik Sunddal.