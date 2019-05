Perfekt håndbold på stranden i Holsted

HOLSTED: I weekenden holdt JHF kreds 7 i samarbejde med FSH Holsted et stort beach-håndboldstævne på banerne ved Medius.Efter flere dages arbejde med klargøring af fire beachbaner stod alt klart til at modtage de mange spillere og deres forældre. I alt deltog ca. 60 hold, og der var fuld fart over feltet dagen lang.

Beachhåndbold er et meget hurtigt og taktisk spil, hvor akrobatiske scoringer tæller dobbelt. Dette blev forsøgt udnyttet af selv de mindste årgange. Det gode humør og sportsånd var i højsædet - dygtig ledet af Sydvestjysk Håndbolddommerklub.

Området ved Medius summede af liv hele dagen, og de gæstende klubber havde mange rosende ord til de perfekte forhold, som FSH og Medius har skabt i Holsted.

En JHF-medarbejder var så begejstret, at han var klar til at lægge to stævner af samme slags til næste år - i Holsted.

Eneste lille minus var vejret, som vi gerne havde set lidt varmere - bare 5 grader, rapporterer Frede Uhrskov fra FSH.

Sidst på eftermiddagen kunne FSH Holsted så lukke endnu et perfekt stævne.