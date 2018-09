Gesten: 5.-6.klasse fra Gesten Børnecenter har været en tur i Tranekær Mose, hvor Vejen Kunstmuseum havde inviteret til workshop i Skibelundteltet med titlen "Vores landskab." Med udgangspunkt i den måde Skagensmalerne skildrede landskabet på, skulle eleverne være med til at sætte ord og billeder på det, der kendetegner landskabet ved Staushede Plantage.

- Titlen går vældig godt i spænd med klassens arbejde omkring "Skagensmalerne" i billedkunst samt "Et portært af Anna Ancher" i dansk sidste skoleår, fortæller elevernes lærer Lene Bendrup.

Gennem kyndig vejledning fra Sophus Ejler Jepsen blev der arbejdet med det gyldne snit, horisontlinjer, perspektiv og farvekendskab.

I løbet af halvanden time fik alle elever fremstillet et landskabsmaleri, som - for nogen - måske bliver synonymt med titlen på mellemtrinnets workshop: "Kom ud i naturen og bliv landskabsmaler for en dag - måske for livet."