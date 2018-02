Patienternes tænder har været i gode hænder i ti år

Sidste år blev de tre af klinikkerne dog solgt fra igen, og Sabine og Kresten Mikkelsen besluttede derefter at samle kræfterne og økonomien på at optimere klinikken i Jels.

Torsdag i sidste uge kunne parret så se tilbage på ti år i Jels. I løbet af de første år havde parret kun klinikken i Jels, men for fem år siden valgte de at købe flere klinikker med henblik på at blive en kæde. Så klinikken i Jels blev suppleret med en klinikker i Bøvling, Holstebro og Otterup.

Nye tiltag

Det, parret lægger stor vægt på, når patienter kommer i klinikken, er at de skal have en god oplevelse.

- Vi kan ikke forvente, at patienterne bare kommer ind af døren, de skal føle sig godt behandlet, så service og kvalitet er noget af det, vi har fokus på, siger Kresten Mikkelsen.

I klinikken arbejdes der også med flere nye tiltag. Ét af dem er allerede kørt ind, nemlig at hvis man har akut brug for tandlægehjælp, så kan man komme til samme dag, hvis man ringer inden klokken 11 på hverdage. Og det gælder både for faste patienter, men også for andre, der har brug for akut hjælp.

Derudover arbejdes der på, at klinikken også er åben om lørdagen - det tiltag skal efter planen sættes i værk i løbet af 2018, men hvornår er endnu ikke helt på plads.

- Og så er fritvalgsordningen for børn og unge blevet genindført fra januar i år. Så nu kan vi tilbyde børnetandpleje igen mod en egenbetaling på 35 procent for børn under 16 år. For 16-17-årige er det gratis, fortæller Kresten Mikkelsen, der fra flere forældre har hørt, at de mange gange er nødt til at tage en hel dag fri, når deres børn skal i den kommunale tandpleje i Brørup.

- Vores åbningstider er fra klokken 7 til 18 fra mandag til torsdag og klokken 7 til 15 fredag, siger Kresten Mikkelsen, der mener, at det dermed vil være muligt for forældre at nå til tandlæge med deres børn enten før eller efter arbejdstid.