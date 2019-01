Passioneret hesteavl ved Holsted begejstrer i USA

Hingsten Shaolin, der er avlet ved Holsted, begejstrede en amerikansk toprytter så meget, at hun endte med at købe Shaolin. Privat foto

Stutteri Gørklintgård har solgt en hingst til USA, hvor den skal rides af en amerikansk toprytter. Hingstens far, mor og begge bedstemødre er også avlet på stutteriet.

HOLSTED: Der avles hingste i hele landet, men det er langt fra alle stutteriejere, der formår at sælge deres heste til USA. Én af dem, der har gjort det, er Jørgen Ravn ved Holsted. Han driver sammen med sin kone stutteri Gørklintgård og avler Dansk Varmblods-heste på højt plan. Stutteriet har for nylig solgt en tre-årig hingst til USA, hvor den skal rides af den internationale Grand Prix-rytter Heather Blitz. Hingsten, som bærer navnet Gørklintgårds Shaolin, er avlet på stutteriet, der også har avlet både dens far, mor, mormor og farmor. Det er således et højt elsket "familiemedlem", der i løbet af foråret sendes over Atlanten, og stutteriejer Jørgen Ravn er naturligvis glad for, at én af hans hest nu kan gøre karriere "over there". - Det er en fantastisk hest, vi har solgt. Den er "god i hovedet", som man siger. Bevægelsen er også god, og det samme gælder eksteriør og stamtavle, fortæller Jørgen Ravn, som ikke er typen, der bryder sig om at stå frem i avisen. Han mener, han har nok at gøre med at passe sit dambrug, sine marker og sine heste, men avisen insisterer, og derfor kommer historien om hingstesalget til USA nu ud til en bred læserskare.

Jeg tror så meget på den hingst, at jeg har ladet 19 af vores avlshopper bedække med Shaolins sæd. Jørgen Ravn, stutteriejer

Fakta Hingsten Gørklintgårds Shaolin er avlet på stutteri Gørklintgård ved Holsted, hvor flere af dens "familiemedlemmer" også er avlet.



Både faderen, moderen og begge bedstemødre er avlet på stutteriet.



Her kan du se hingstens stamtavle:



Far: Santos.



Mor: Bahama.



Mormor: Brody. (Blev i sin tid kåret som årets DV-hoppe og fik guldmedalje)



Farmor: Genova.



Oldemor: Boney M (Hoppen blev købt hjem fra Tyskland).



Gørklintgårds Shaolin fylder fire år i år og fik sidste år bedækningstilladelse. Hans sæd har allerede bedækket flere hopper - heriblandt 19 hopper på stutteriet ved Holsted - og stutteriejer Jørgen Ravn har sikret sig noget frostsæd, så hingsten, selv om den nu er solgt til USA, stadig kan levere føl herhjemme.



Det er ikke oplyst, hvor meget Gørklintgårds Shaolin blev solgt for.



Køber og sælger har i handelskontrakten aftalt, at prisen ikke offentliggøres.

Foto: Tina Ravn Shaolin fylder fire år i år og fik bedækningstilladelse sidste år. Den færdigkåres ved Dansk Varmblods hingstekåring i Herning i marts. Privat foto

Kom igennem nåleøjet Stutteriet ved Holsted har eksisteret i over 20 år, og gennem årene er flere af stutteriets heste endt i USA. De fleste af dem er dog ikke solgt direkte fra stutteriet men af personer, som har købt heste hos Jørgen Ravn og senere har valgt at sælge hestene videre. - Den amerikanske rytter var taget til Danmark sammen med sin sponsor og nogle andre amerikanere. Da Heather så Shaolin, var hun solgt, fortæller Jørgen Ravn, som oplyser, at det at sælge en hest til en anerkendt, professionel, amerikansk dressurrytter er lidt som at bevæge sig gennem et nåleøje. - Der er så mange ting, der skal være i orden ved den hest, du sælger. Der sælges meget få dansk-fødte heste til USA i løbet af et år, så vi er vældig begejstrede for, at det lykkedes, fortæller Jørgen Ravn, som sammen med sin hustru glæder sig til i marts at besøge Dansk Varmblods hingstekåring i Herning. Der skal Gørklintgårds Shaolin nemlig færdig-kåres, og den amerikanske toprytter kommer på besøg for at overvære begivenheden.

Foto: Tina Ravn Shaolin beskrives af stutteriejer Jørgen Ravn som en fantastisk hest med et godt temperament og en god bevægelse. Privat foto

En spændende sommer Gørklintgårds Shaolin fik bedækningstilladelse i marts sidste år efter at have gennemgået en 10 dages test, og efterfølgende har hingsten gennemgået en 35 dages test med bravur. Det var under denne test, at den amerikanske toprytter kom på besøg og forelskede sig i hingsten. I 2016 var en af hestene fra Gørklintgård med ved OL i Rio og repræsenterede USA. Den blev solgt som føl og blev senere solgt videre til USA. En halvbror til denne hest befinder sig også i USA - solgt på samme vis - og Jørgen Ravn drømmer i det skjulte om, at man en dag ser begge heste på det amerikanske landshold. Om den hingst, han for nylig har solgt til USA, får samme karriere i USA, vides naturligvis ikke, men Jørgen Ravn tror, den kan komme langt. - Jeg tror så meget på den hingst, at jeg har ladet 19 af vores avlshopper bedække med Shaolins sæd, fortæller han og oplyser, at også andre heste i Danmark er bedækket med sæd fra Shaolin, og at det bliver spændende at se, hvilke føl der i sommeren 2019 kommer ud af det.