Pasningsproblemet i Askov løses først senere på året

Udvalget for Skoler og Børn vil have undersøgt, om det er muligt i en periode at bruge SFO-lokalerne på den lokale skole. Samtidig skal det undersøges, hvad det koster at bygge moduler til den eksisterende børnehave-bygning.

ASKOV: Vejen Kommune arbejder stadig på at finde en løsning på pasningsproblemet i Askov, hvor presset på den lokale børnehave er så stort, at flere forældre har klaget til kommunen, fordi de kan se, at det ikke på sigt vil være muligt for søskende at få en plads i børnehaven.

Udvalget for Skoler og Børn har overvejet forskellige muligheder og har nu valgt at undersøge to af dem nærmere: Et samarbejde med Askov-Malt Skole og opførelsen af ekstra moduler ved børnehaven.

Udvalgets formand, Claus Kulmbach (V), siger:

- I Kildevængets Børnehave har vi på et tidspunkt haft en ordning, hvor en gruppe børn hver dag brugte Vejen Idrætscenter. Samme ordning kunne man indføre i Askov. Vi kunne danne en midlertidig filial og sørge for, at en gruppe børn i de måneder, hvor der er ekstra pres på, går hen på den lokale skole og låner SFO-lokalerne, som står tomme i tidsrummet fra klokken 8-14. Vi skal have undersøgt, hvilke regler der er for brug af disse lokaler, og samtidig vil vi undersøge, hvad det koster at opføre moduler ved børnehaven.

Økonomiudvalget bakkede på et møde, afviklet i denne uge, op om, at der skal ses nærmere på de nævnte muligheder.