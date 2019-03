Parkeringspladser bliver til aktivitetsområde

Centerleder Klaus Svendsen og formand for Rødding Centrets bestyrelse Torben Falkenberg ser frem til, at den knap så pæne grusplads kan blive omdannet til et attraktivt aktivitetsområde, hvor der blandt andet skal være en minigolfbane - og på en af de baner kan man skyde sig igennem denne udgave af Rødding Højskole. Foto: Dorthe Andresen

Rødding Centret sætter nu endnu mere gang i planerne om at få etableret et attraktivt aktivitetsområde på det store grusområde for enden af den asfalterede parkeringsplads.

Rødding: 650.000 kroner. Det er prisen for det nye aktivitetsområde, som Rødding Centret vil etablere på grusarealet for enden af centrets store asfalterede parkeringsplads. Aktivitetsområdet bliver blandt andet udstyret med en 18 hullers minigolfbane, trampolin, en lille boldbane, legeplads og andre aktiviteter for lokalområdets borgere og centrets gæster. Før centret for alvor kunne komme i gang, krævede det, at Vejen Kommune ville gå med til at nedlægge grusarealet som offentlig parkeringsplads. Det er nu sket, og området er overdraget til Rødding Centret - og for de, der har ment, at centret med projektet mister for mange parkeringspladser, er der også fundet en løsning. - Vi har vurderet, at vi mister cirka 75 pladser. Til gengæld har vi cirka 50 nye på en del af det område på den gamle slagterigrund, som er tildelt Rødding Centret. De store udfordringer med mangel af parkeringspladser opstår kun tre-fire gange årligt blandt andet ved gymnastikopvisninger, siger Torben Falkenberg, der er formand for Rødding Centrets bestyrelse.

Skitsen viser, hvordan det kommende aktivitetsområde kommer til at se ud. Det bliver etableret på grusarealet for enden af de asfalterede parkeringspladser. Illustration: Rødding Centret

Søger sponsorer og fonde For at finansiere en del af projektet, har Rødding Centret været på jagt efter sponsorer og har søgt fonde. - Vi har blandt andet fundet sponsorer til 14 af minigolfbanerne, så nu mangler vi kun fire, fortæller Torben Falkenberg. Han tilføjer, at det bliver helt tydeligt at se, hvem der har sponsoreret hvilke baner. - Nogle af sponsorerne får deres facade på banen, blandt andet højskolen, som bliver en del af selve banen, og andre får deres logo på flaget, siger Torben Falkenberg.

Den gamle grusplads bliver nedlagt som parkeringsplads. Som alternativ er der på en del af den tidligere slagterigrund lavet parkeringsområde. Foto: Dorthe Andresen

Endnu et trækplaster Med det nye aktivitetsområde tror både centerleder Klaus Svendsen og bestyrelsesformanden, at det kan blive endnu et trækplaster, der kan få endnu flere til at sætte kursen mod Rødding Centret. - Der bliver blandt andet lavet en lille hytte, hvor daginstitutioner og dagplejere kan sidde og spise deres medbragte madpakker. Eller der er mulighed for at lave et familiearrangement, hvor man måske kan spille minigolf, siger Torben Falkenberg. Aktivitetsområdet bliver offentligt tilgængeligt, men man skal naturligvis betale, hvis man vil gøre brug af minigolfbanen. Hvornår projektet helt konkret bliver sat i gang, svæver endnu lidt i det uvisse, for de sidste detaljer er ved at blive arbejdet på plads, men Torben Falkenberg tror og håber på, at det kan stå færdigt engang i løbet af sommeren.