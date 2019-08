Pandekage-succes æder sine bagmænd

Ledelsen af Holsted fB's Rasmus Klump Cup efterlyser frivillige, der vil overtage ansvaret. Og det er ingen trussel, men et faktum, siger klubformand Claus Tornhøj.

HOLSTED: Skal det virkelig være slut med en af fodboldklubben Holsted fB's største succes gennem de seneste 17 år - Rasmus Klump Pandekagecup, som søndag samlede 1.200 piger og drenge på Holsted Stadion? Nej, det håber klubformand Claus Tornhøj bestemt ikke, men han er parat til at lade det ske. Han er kørt træt og orker det ikke mere, og resten af ledelsen takker også af. - Vi tager ét år mere, og så er det slut. Er der ingen, der vil tage over, så er der ingen pandekagecup i 2021 og fremover. - Det vil være trist, og det vil også være en økonomisk bet, som vil få konsekvenser for kontingentet i klubben. Cuppen giver hvert år et overskud på cirka 40.000 kroner, som er med til at holde medlemmernes kontingent nede, fortæller Claus Tornhøj.

HfB havde otte hold med i pandekagecuppen i går - bl.a. U10'erne her. Forrest fra venstre: Anders, Alexander og Carl Johan. Bagerst: Cheftræner Gustav, Ingeborg, Lukas, Ervin og hjælpetræner og samarit Sanne Olkjær. Foto: Steen Rasmussen

Føl - Jeg har været med i alle 17 år, og det kræver virkelig mange timer at arrangere sådan et stævne. Det kan jeg mærke, at det magter jeg ikke mere. Næste år kan vi tage nye folk med som føl, og så må de overtage det fra 2021 - hvis der altså er nogle, der melder sig. - Man kan også forestille sig en model, hvor arbejdet bliver spredt på flere personer, men jeg ved jo godt, at der er nødt til at være én person, som har det store overblik. Claus Tornhøj smækker ikke med døren. Han og nogle af de andre i den nuværende ledelse er parat til at hjælp i årene fremover, men det skal være slut med at stå med ansvaret. I år deltog 180 hold. Det er 30 flere end sidste år, som var en ærgerlig bundrekord. Topscoreren var 250 hold for nogle år siden.

1.200 piger og drenge på 180 hold deltog i stævnet. Nogle kom helt fra Horsens og Odense. De fleste havde forældre og søskende med, så der var et sted mellem 2.500 og 3.000 på Holsted Stadion, hvor sommeren var på sit højeste med 27 grader i skyggen. Klubformand Claus Tornhøjs statistik viser, at der har været fint vejr 10 af 17 år. Nogenlunde vejr 5 år og decideret møgvejr kun to gange. Foto: Steen Rasmussen

Pandekagepigerne havde en travl og varm dag i teltet på Holsted Stadion. Foto: Steen Rasmussen

Det taknemmelige publikum. Foto: Steen Rasmussen

Værsgo' og spis. Boldspillerne kunne spise alle de pandekager, de kunne proppe ned. Foto: Steen Rasmussen

U10 kæmpede en brav kamp, men det var op ad bakke. Foto: Steen Rasmussen

Flere hundrede biler kræver et helt hold p-vagter, hvis man skal undgå totalt kaos. Foto: Steen Rasmussen

Pandekagepigerne, Holsted. Foto: Steen Rasmussen