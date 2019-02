Påvirket bilist uden kørekort

Brørup: Onsdag aften klokken 23.10 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Nørregade i Brørup. Bilisten - en 28-årig mand fra Esbjerg - havde administrativt fået inddraget sit kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Derudover viste det sig, at manden blev testet positiv for både kokain og cannabis, så han blev anholdt og taget med for at få udtaget en blodprøve. Det oplyser politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Nordøst. /DAN