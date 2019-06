Påvirket bilist med narko

Brørup: Tirsdag formiddag klokken 08.41 stoppede en af politiets patruljer en personbil i Vestergade i Brørup.

Her skønnede betjentene, at bilisten var påvirket af et eller andet, så narkometeret kom i brug, og bilisten blev efterfølgende bragt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Forinden blev vedkommende også visiteret. Her blev der fundet forskellige ulovlige stoffer: anabolske steroider, amfetamin og cannabis, som han blev sigtet for at have været i besiddelse af.

Sigtet blev han også for at have kørt i narkopåvirket tilstand.