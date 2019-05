Påvirket bilist kørte galt

Vejen: Lørdag klokken 20.20 blev politiet kaldt ud til et solouheld, der var sket på Esbjergvej ved Vejen. Ved uheldet var en personbil kørt af vejen, ind over en mark og en hestefold. Bilens fører - en 25-årig mand - viste sig at være påvirket af alkohol. Derudover var han frakendt førerretten. Den 25-årige, der, ifølge politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst, slap uskadt fra uheldet, blev taget med til sygehuset for at få udtaget en blodprøve. /DAN