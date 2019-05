Påvirket bilist fik konfiskeret kniv og bil

LINTRUP: Natten til torsdag klokken 01.20 standsede politiet en bil på Dovervej. I bilen sad en 28-årig mand fra Kolding, som politiet kendte til i forvejen. Manden var nemlig tidligere flere gange blevet taget i at køre bil uden førerret.

Det gentog sig altså natten til torsdag, og politiet valgte derfor at konfiskere bilen. Det var dog ikke det hele. Manden viste sig nemlig at være påvirket af euforiserende stoffer, og han havde samtidig en ulovlig kniv i bilen. Manden blev derfor anholdt og taget med på stationen til en blodprøve og kan se frem til en betydelig regning fra sit møde med politiet udover at have mistet sin bil.