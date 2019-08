Vejen: Torsdag aften klokken 20.00 standsede en af politiets patruljer en bil på Kongeåvej ved Vejen. I bilen var der flere personer, og inden bilen blev bragt til standsning, observerede betjentene, at noget blev kastet ud fra bilen. Den viste sig at være en pose indeholdende cannabis. Bilens fører - en 20-årig mand fra Vejen-området - blev testet positiv for cannabis. Derudover var han frakendt kørekort, så han blev sigtet for narkokørsel og for kørsel i frakendelsestiden. Den ene af passagerne i bilen - en 24-årig mand fra Vejen-området - blev i forbindelse med fundet af posen med cannabis - sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Det oplyser politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst. /DAN