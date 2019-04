Påskemarked satte rekord med folk og fæ

Titusindvis gæstede påskelørdag markedspladsen i Brørup, og selv selve auktionen bugnede. Man skal måske en halv snes år tilbage eller mere for at finde en auktionsdag med flere dyr.

BRØRUP: Man skulle have taget cyklen. Eller toget. Der var nærmest kaos på veje og stræder i Brørup i går, da titusinder strømmede til årets påskemarked lokket til at det skønne forårsvejr med høj sol fra en dybblå himmel og 18-19 grader i skyggen. Man fik genopfrisket, hvorfor man er så lykkelig over ikke at bo i en storby med ustandselige horder af biler - eller i Brørup på en markedsdag! Trafikken sneglede sig gennem Jernbanegade, og det var svært at komme ud på hovedgaden fra stikvejene. Den 75-årige, pensionerede langturschauffør Aage Nommensen havde nu intet besvær med at komme frem. I dag kommer han rundt i en åben firhjulstrækker, fordi bentøjet ikke længere vil makke ret. Til gengæld lader sig sig ikke stoppe af lidt trafikkaos på kørebanen. - Kun en snestorm kan holde mig hjemme, og det er der vist ikke udsigt til i dag. Jeg er her hver fredag og selvfølge også de to lørdage om året, hvor markedet flyttes fra fredag til lørdag. Vi er fire, fem venner, som altid mødes til kaffe og de seneste løgnehistorier klokken otte, før vi tager rundt på markedet. Det er bare for hyggens skyld.

Hvis nogen tror, man bliver millionær som kræmmer, så bør de finde en anden branche. Det er kun for sjov og for hyggens skyld, og der kommer altid nogen fordi, som man kender. Men penge er jo heller ikke alt. Hygge er meget bedre. Gunnar Tøndering

Aage Nommensen med kælenavnet Sheriffen er fast gæst på Brørup Marked. Hver uge mødes han med en håndfuld kammerater til kaffe kl. 8, og bagefter tager han en runde på pladsen. I går var han naturligvis på plads og kunne tage med bl.a. blomster til haven. Foto: Steen Rasmussen

Sheriffen Nommensen faldt over et par karabinlygter, som har en ide med, og nogle røde blomster, som kan pynte i haven. For nogle år siden optrådte han på tv med en cowboyhat, og det var nok til at give ham kælenavnet Sheriffen. Midt på markedspladsen har Gunnar Tøndering, Gamst, fast stadeplads. Foruden det sædvanlige vareudvalg af vaser og askebægre har han musikinstrumenter til salg, bl.a. guitarer og harmonikaer, og når der ikke er kunder i butikken, giver han gerne et lille nummer på tangenterne. - Hvis nogen tror, man bliver millionær som kræmmer, så bør de finde en anden branche. Det er kun for sjov og for hyggens skyld, og der kommer altid nogen fordi, som man kender. Men penge er jo heller ikke alt. Hygge er meget bedre.

Gunnar Tøndering fra Andst sørger for musikken på Brørup Marked. Han lærte at spille harmonika af sin mor som fem-årig for 69 år siden. Foto: Steen Rasmussen

Tommy Schultz og familie begyndte dagen på Brørup Marked med morgenkaffe hos Arne Haahr Larsen i Markedsrestaurationen. Foto: Steen Rasmussen

Marianne Nordsigs muntre sommerhat for mange venlige kommentarer på Brørup Marken. Hun og hatten bor på Fanø, men er jævnlige gæster i markedet. Foto: Steen Rasmussen

Kreaturauktionen på Brørup Marked havde lørdag 170 dyr under hammeren. Det er rekord for i al de seneste syv år, fortalte en medarbejder, som blev ansat i 2012. En gang i den periode har der været 0 tilmeldte dyr. For nylig var der en auktion med blot to kreaturer, men måske vender bøtten nu! Foto: Steen Rasmussen

