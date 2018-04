Paasch optræder til Melodi Grand Prix

Et hold gæve vikinger skal synge kor for Danmarks Grand Prix-håb, Rasmussen, ved Eurovision Song Contest. Jesper Paasch fra Jels er én af dem.

Jels: I går rejste den danske Grand Prix-vinder, Rasmussen, mod Portugals hovedstad Lissabon, hvor han skal repræsentere Danmark i Eurovision Song Contest.

Allerede tirsdag den 1. maj har den danske viking nemlig sin første prøve på den store Eurovision-scene, og med på scenen er 31-årige Jesper Paasch fra Jels.

DR har netop afsløret, hvem der skal bakke Rasmussen op som kor på Danmarks bud på en Eurovision-vinder, "Higher Ground."

Og der er tale om fem raske vikinger med store stemmer, som alle er vant til at optræde på scener rundt omkring i Danmark.

Jesper PaaschDen unge jelsing er uddannet skuespiller og har blandt andet medvirket i TV 2-serierne "Rita" og "Bedre skilt end aldrig" samt "Historien om Danmark" på DR, hvor han spillede rollen som Harald Blåtand. Senest har han medvirket i de store musicalopsætninger "Annie Get Your Gun" og "Chess" på henholdsvis Det Ny Teater og i Tivoli i København, hvor han er bosat.

- Vi har lige indspillet en akustisk version af sangen, og jeg glæder mig helt vildt til at være med i Portugal, fortæller Jesper Paasch.

God stemning på holdet

Det danske hold har de seneste uger haft travlt med sang- og koreografiprøver, og stemningen blandt de seks vikinger er rigtig god, fortæller Rasmussen.

- Det er virkelig nogle søde gutter, og samtidig er de nogle vildt dygtige sangere. Så det er et skidegodt hold, vi har samlet, siger han og tilføjer:

- Og så er jeg jo bare så heldig, at jeg er forsanger - ellers var der ingen, der ville synes, jeg var interessant i den flok af lækre mænd.

Bookmakerne spår finaleplads

Rasmussen og hans fem vikingebrødre skal i første omgang på scenen ved den anden af de to semifinaler torsdag den 10. maj.

Her kommer de uden problemer til at avancere til den store finale to dage senere. Det er de internationale bookmakere helt sikre på. Bookmakerne tipper nemlig Danmark til en femteplads i semifinalen, hvor de ti bedst placerede sange går videre. Finalen lader ifølge bookmakerne til at blive et opgør mellem Israel, Bulgarien og Tjekkiet.