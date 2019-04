På egen hånd i spejderhytten

Seks juniorspejdere er i denne uge flyttet hjemmefra for en stund og er flyttet ind i spejderhytten "Skovbrynet" på Vestre Maltvej.

Brørup: Var der noget med en uge på egen hånd et sted, hvor forældrene ikke blander sig - og hvor man sammen med jævnaldrende selv skal sørge for det hele - lige fra at lave mad til at handle ind, rydde op og vaske op? For nogen kan det måske være svært at forlade "Hotel mor og far," men seks juniorspejdere fra de blå spejdere Nørbølling Gruppe i Brørup har taget imod tilbudet om at flytte hjemmefra for en stund. Siden søndag har de derfor boet sammen i spejderhytten Skovbrynet på Vestre Maltvej i Brørup. Spejderne, der er i alderen 13 til 16 år, er dog ikke helt overladt til sig selv i den hyggelige hytte. - En af lederne vækker os, men vi skal selv sørge for morgenmad, lave madpakker, handle ind og lave aftensmad, fortæller 14-årige Louise Bruun, der er en af de seks spejdere.

Foto: Martin Ravn Spejderne skal selv sørge for at købe ind, lave morgenmad og aftensmad, smøre madpakker og vaske op. Foto: Martin Ravn

Kollektiv uge Sammen med sine spejderkammerater - Emil Nielsen, Oliver Kronborg, Kasper Nielsen, Jonas Vad Rasmussen og Oline Kristine Beck Hansen - har hun tilmeldt sig det, der hedder "kollektiv uge," hvor spejderne flytter hjemmefra i en tid, men de skal naturligvis stadig passe både deres skole og fritidsarbejde. Spejderne har hver indbetalt 250 kroner for ugen, og de penge skal de sørge for at holde hus med, for de skal bruges til at købe mad, så der også er noget til både madpakker og aftensmad hele ugen. - Vi har 214 kroner til hver dag, men vi handler heller ikke de dyre steder, kommer det fra Jonas Vad Rasmussen, mens de unge til ære for fotografen har samlet sig ude i køkkenet. Da avisen besøger de unge spejdere onsdag eftermiddag for at høre, hvordan ugen er gået indtil da, lyder svaret fra dem alle, at det er gået rigtig fint. - Vi har da ikke været oppe at skændes endnu, smiler Louise Bruun.

Foto: Martin Ravn Selvom man bor i en spejderhytte, kan man godt få tid til at spille computerspil. På billedet er det fra venstre Emil Nielsen, Oliver Kronborg og Kasper Nielsen. Foto: Martin Ravn

Nyder friheden Den største udfordring de første dage var faktisk omkring sengetid, hvor spejderne sover side om side. - Det værste var, at folk ikke kunne holde deres kæft, når man skulle sove, lyder det bestemt fra Emil Nielsen. Det er der dog nu kommet styr på, så der skal være ro i spejderhytten omkring klokken 21.30 til 22 - og så kan der snakkes igen, når det er tid til at stå op dagen efter klokken 6.30. Og når man er spejder, så er man vant til at skulle klare mange forskellige opgaver, så derfor har det heller ikke skræmt nogen af de unge væk, at de selv har skulle stå for alt i husholdningen. For alt det arbejde opvejes af en klar fordel, som alle er enige om, nemlig: - Vi kan lave lige, hvad vi har lyst til. Lørdag slutter den kollektive uge i spejderhytten, og så kan de unge igen tjekke ind på "Hotel mor og far."

Foto: Martin Ravn Louise Bruun, Jonas Vad Rasmussen, Kasper Nielsen, Oliver Kronborg, Oline Kristine Beck Hansen og Emil Nielsen har siden i søndags boet i spejderhytten på Vestre Maltvej i Brørup. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Helt uden voksne går det ikke, så blandt andet Knud Schjødt har sørget for at vække de unge spejdere om morgenen. Foto: Martin Ravn