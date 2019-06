Den 32-årige Ana-Maria fra Rumænien er født uden hænder, men dem sørgede to danskere for at give hende, Heine Fricke, Glejbjerg, og Søren Skov.

GJEJBJERG: Du må gerne spørge, hvorfor den 32-årige Ana-Maria ikke har nogen hænder. Og du vil få et åbent svar.

Du skal bare ikke begyndte at udtrykke medlidenhed. Det gider den unge kvinde nemlig ikke høre på, og det kan gøre hende sur. Hun insisterer nemlig på, at hun kan alt det, der er nødvendig for at leve et godt liv. Og mere til. Hun er også meget opmærksom på at hjælpe andre.

I disse dage er hun på besøg hos en af sine to danske "skytsengle", Heine Fricke i Glejbjerg. Da Ribe Amt for 27 år siden sendte ham og kollegaen, typograf og fotograf Søren Skov til Craiova i Rumænien for at yde lidt assistance til det ludfattige østeuropæiske land, der lige var blevet befriet for et brutalt kommunistisk styre, stødte de på Ana-Maria på et børnehjem.

Hun sad ikke apatisk i en tremmeseng, som man har set andre børn gøre på tv, men havde fuld fart på inde og ude. Alligevel var det hende, Søren Skov ikke kunne slå ud af hovedet, da de kørte derfra.

De blev enige om, at de var nødt til at køre tilbage en af dagene og få gjort noget ved pigens situation. Hun kunne jo ikke bare løbe rundt der uden hænder, når det jo ikke var et problem at skaffe hende et par hjemme i det rige Danmark.