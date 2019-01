Vejen: Onsdag sidst på eftermiddagen skete der et færdselsuheld ved krydset, Søndergade/Søndre ringvej i Vejen. Her overså en bilist, at en forankørende bil var i færd med at foretage et venstresving og kørte derfor op bagi den forankørende.

Den forankørende bil blev ført af en 30-årig kvinde fra lokalområdet, som havde to børn med som passagerer. Børnene og kvinden blev tilset af ambulancepersonale på ulykkesstedet og blev bagefter kørt til sygehuset i Kolding.

Bilisten, der forårsagede ulykken, er en 70-årig mand fra lokalområdet. Da politiet skønnede, at han var påvirket af spiritus, kom alkometeret i brug, ligesom han blev kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Han er indtil videre blevet sigtet for manglende agtpågivenhed og kørsel uden førerret.