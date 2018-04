Optimisme i basketballklubben

Vejen: Der var op mod 70 deltagere til den årlige generalforsamling i Vejens basketballklub, BKV 81.

Før den fælles middag var det klubbens fællesskab, som fyldte meget af Morten Jensens formandsberetning. Først og fremmest roste han de mange forældre, der stiller op, når klubben byder Vejen og omegn på stand-up, koncerter eller foredrag. Det gjorde de hele syv gange i 2017 mod tre arrangementer i 2016.Der var dog også en formaning til spillere i alle aldersgrupper om at huske, at de også er en del af et socialt fællesskab.- Der er ikke altid tid til det forpligtende fællesskab, hvor man bliver efter sin egen kamp for at se det næste hold spille eller tilbyder at sidde ved dommerbord for andre hold. Det kan vi godt blive bedre til, sagde formanden.Klubben har ungdomshold i alle aldersgrupper fra u10 til u19. Desuden skal klubbens seniorhold, herrerne i 3. division, nu i gang med de afsluttende kampe om oprykning til 2. division.