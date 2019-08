Opstart af ny uddannelse i Vejen med 100 elever

Det er den helt nye FGU, der står for Den Forberedende GrundUddannelse. Godt 100 elever begynder på skolen, og målet er klart: De unge skal blive klar til job eller parate til at tage en ungdomsuddannelse.

FGU står for forberedende grunduddannelse. Der er 3 linjer:AGU (almen grunduddannelse), der har fokus på at gøre eleverne klar til en gymnasial uddannelse EGU (erhvervs grunduddannelse), med masser af praktik undervejs og er målerettet erhvervsuddannelserne PGU (produktionsgrunduddannelse) med forskellige værksteder, der gør eleverne klar til et ufaglært job. I Vejen er der eksempelvis værksteder med Mad og Ernæring, Motor og Mekanik, Musik og Social og Sundhed. FGU Kolding og Vejen har afdelinger i både Kolding og Vejen.

Fokus på praksis

Al undervisning i FGU'en er praksisnær og bruger eksempler fra det virkelige arbejdsliv, når der skal læres matematik eller dansk eksempelvis i Mekanikerværkstedet eller i køkkenet. De mere teoretiske fag får også alle et meget praktisk fokus.

Jens glæder sig især til at bringe kulturen fra efterskolemiljøet med ind i den nye uddannelse:

- Det handler om mennesker, relationer og om, at de unge lære sig selv bedre at kende, blive klædt på til at finde deres styrker og få hjælpe til at finde den vej, der er den rigtige for dem, lyder det fra den nye leder.

For Jens Søndergaard er den nye FGU et drømmejob, da han både får lov at folde sine evner ud som leder og administrator - og samtidig være med til at forme og præge en helt ny skole og en ny kultur. En kultur, der skal tage det bedste med fra produktionsskolens praksisnære tilgang og den mere teoretiske fra VUC.

- Vi har haft rigtig travlt med at nå at blive klar. Alt er nyt fra fagene og måden vi skal undervise på. Men jeg er sikker på, at vi nok skal komme rigtig godt fra start og mit fokus er, at vi giver eleverne den allerbedste start på de næste skridt i deres liv - de skal virkelig føle sig mødt og være velkommen som præcis dén de er" fortæller Jens Søndergaard.

FGU-uddannelsen i Vejen får adresse på den tidligere Kompetence- og produktionsskole på Dalgas Alle.