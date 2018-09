Workshop i Vejen skal klæde unge på til at begå sig bedre digitalt. Organisationen Børns Vilkår er på banen med et nyt pilotprojekt og håber på stor interesse hos både børn, unge, lærere og forældre.

- Rigtigt mange unge oplever at blive såret på nettet. De bliver måske mobbet på de sociale medier eller føler sig krænket, fordi nøgenbilleder, de har sendt til deres venner i god tro, pludselig optræder på nettet. Forældre skal ikke overvåge de unges digitale adfærd, men i stedet for at spørge, hvordan skoledagen har været, skal de sætte sig ned med de unge ind imellem og spørge ind til, hvordan dagen har været online, lyder det fra Christina Inthiswaran, som ved siden af lærergerningen er frivillig i organisationen Børns Vilkår, der mandag afviklede en workshop for omkring 100 unge i Vejen Kommune.

Børns Vilkår er en organisation, der kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes - hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. Organisationen sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter, og den hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for. Siden 1977 har organisationen arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejdspartnere. Det er blandt andet Børns Vilkår, der står bag Børnetelefonen, som børn kan ringe til, hvis de har noget, de føler, de ikke kan snakke om med personer omkring dem.

Trine Nissen og Rosa Vismar er både på Facebook, Instagram og Snapchat. Sidstnævnte medie er lidt af en tidsrøver, indrømmer de, for de skriver hver dag godmorgen og godnat til masser af venner for at opnå det, man digitalt kalder for "streaks" - altså en daglig registrering af de samtaler, der har fundet sted på mediet.

- Det er spændende og lærerigt. I vores gruppe synes drengene, det er kriminaliteten, der er det værste på de sociale medier, mens pigerne synes, det er risikoen for krænkelser, der er det værste. Vi får nogle gode diskussioner, og det er interessant at høre så mange forskellige holdninger.

Tjekker mobilen om natten

Rosa Vismar bemærker, at antallet af streaks kan sammenlignes lidt med at rykke op i et højere level i et computerspil. Hun oplyser, at hun godt kan finde på at tjekke streaks midt om natten, hvis hun vågner og skal en tur på toilettet.

Er I så ikke digitalt afhængige?

Pigerne tænker sig lidt om, smiler og siger:

- Jo, vi er nok lidt afhængige, men hver tid har jo sine ting, og vi hygger os med det, vi laver. Det føles trygt at vide, at vi kan komme i kontakt med så mange af vores venner, hvis vi har brug for det.

Pigerne er i øvrigt ikke vilde med lærerinde Christina Inthriswarans forslag om, at at forældre skal spørge ind til de unges digitale liv.

- Det er fint nok, at vores forældre viser interesse for det, vi laver, men vi skal også have et privatliv. Vores forældre stoler på os, og kommer vi i problemer digitalt, regner vi med, at de står klar til at hjælpe, lyder det fra to elever.

Den workshop, der mandag blev afviklet i Vejen, er en såkaldt "pilot-workshop". Det betyder, at Børns Vilkår mandag høstede erfaringer og satser på at tilbyde workshoppen til andre skoler og uddannelsesinstitutioner.