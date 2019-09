Opråb fra vandværket: Kog vandet i Brørup Syd

BRØRUP: En for høj måling af antallet af coliforme jordbakterier var lørdag skyld i, at Brørup Vandværk udsendte et kogepåbud til 1.260 borgere i området syd for jernbanen i Brørup.

Driftsleder Arne Schmidt understreger, at der er tale om coliforme jordbakterier, og altså ikke e-colibakterier, der stammer fra afføring.

Der er installeret et UV-filter på en af vandværkets store tanke, ligesom man er i gang med en grundig gennemskylning af det berørte ledningsnet.

Mandag er der foretaget undersøgelser af drikkevandet, men resultaterne af disse får vandværket først dagen efter.

Kogepåbuddet omfatter alle forbrugere syd for jernbanen i vandværkets forsyningsområde.

- Så snart der er nyt at fortælle, vil der blive udsendt ny information, oplyser Arne Schmidt.

Indtil da anbefales det, at borgerne i det berørte område koger vand, der skal drikkes, i minimum to minutter.