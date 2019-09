Opråb fra Ældrerådet: Kommunens handlingsplan er uambitiøs

Egon NIssen, formand for Ældrerådet i Vejen Kommune, mener, Vejen Kommune bør bygge flere plejeboliger til ældre og også meget gerne skabe mulighed for opførelse af flere seniorbofællesskaber. Arkivfoto

Ældrerådet i Vejen Kommune undrer sig over, at kommunen ikke vil være mere på forkant på bolig-området, når antallet af ældre stiger markant på sigt.

VEJEN KOMMUNE: Det går alt, alt for langsomt med at få bygget flere boliger til de ældre i Vejen Kommune. Det mener kommunens ældreråd, der i en pressemeddelelse skriver, at en ny, kommunal handlingsplan på området burde være mere ambitiøs. - Når vi nu ved, at der inden for en overskuelig årrække bliver 30 procent flere ældre over 80 år, kan det undre, at kommunen ikke er mere på forkant. Ifølge den nye handlingsplan skal der oprettes enkelte nye plejehjemspladser, og dem er vi selvfølgelig glade for, men det er langt fra nok, siger rådets formand, Egon Nissen.

Når vi nu ved, at der inden for en overskuelig årrække bliver 30 procent flere ældre over 80 år, kan det undre, at kommunen ikke er mere på forkant. Egon Nissen, formand for Ældrerådet i Vejen Kommune

Seniorbofællesskaber giver fællesskab og øget livskvalitet, mener både Ældrerådet i Vejen Kommune og udvalgsformand Bodil Staal (S). Arkivtegning.

Kritikken gør indtryk Bodil Staal (S), formand for Vejen Kommunes Udvalg for Social og Ældre, siger om kritikken: - Det gør naturligvis indtryk, at Ældrerådet kalder vores plan for uambitiøs. Vi lytter til kritikken, men man skal huske på, at situationen ikke er stationær. Vi vurderer løbende, hvor mange boliger der bliver brug for - også på sigt - og lige nu mener vi altså ikke, der bliver behov for flere boliger end det antal, planen lægger op til. Bodil Staal påpeger, at kommunen de sidst ti år har renoveret og/eller udbygget på området i det meste af kommunen. HUn påpeger også, at man satser meget på forebyggelse og rehabiliteringblandt de ældre i Vejen Kommune, hvilket betyder, at en stor del af de ældre bliver længe i egen bolig og dermed ikke har brug for hverken at komme på plejehjem eller at flytte ind i en ældrebolig.

Vejen-borgere må til Askov Den nye handlingsplan slår fast, at der primært skal tilbydes flere permanente plejeboliger i den østlige del af Vejen Kommune. Politiske planer om at bygge et nyt ældrecenter i Vejen er droppet, fordi der ikke længere er et behov, står der i planen, hvor det slås fast, at der heller ikke skal røres ved plejecentret Kærdalen i Vejen, der har 105 pladser, og dermed er stort nok, fremgår det af handlingsplanen. Plejecentret Birkely i Askov skal til gengæld udbygges med 10-12 nye pladser, og plejecentret skal fremadrettet også kunne tilbyde midlertidige pladser - en mulighed man ikke har i dag. - Det vil kunne give ældre borgere fra Vejen by lyst til at søge en plejebolig i Askov, hvis de har været på et midlertidig ophold dér, står der i handlingsplanen, hvor det i øvrigt oplyses, at plejecentret Enghaven i Rødding skal renoves og udvides, og at antallet af pladser, der skal udvides med, afhænger af, hvor mange man må bygge i forhold til lokalplanen og den tilladte bebyggelsesgrad. Plejecentret Dixensminde i Jels skal udstyres med flere pladser, fremgår det af den kommunale handlingsplan, hvori det foreslås, at tre nuværende midlertidige pladser med fælles bad og toilet omdannes til en moderne, midlertidig plads, og hvis det er muligt hele to af slagsen. Derudover skal det vurderes, om der er grundlag for at tilbygge to almene plejeboliger til Dixensminde.

Ønsker seniorfællesskaber Ældrerådet mener i øvrigt ikke kun, at handlingsplanen er uambitiøs. Rådet mener også, det er på høje tid, at der bygges nye seniorbofællesskaber i Vejen Kommune. - Vi har for eksempel to seniorfællesskaber her i Rødding, hvor jeg bor, og jeg kan se, at dem, der bor dér, har et rigtigt godt fællesskab, fortæller rådets formand, Egon Nissen. Bodil Staal er begejstret for seniorfællesskaber og siger: - Jeg kan ikke udtale mig på hele byrådets vegne, men jeg vil som formand for Udvalget for Social og Omsorg meget gerne bakke op om, at Vejen Kommune skal have flere seniorbofællesskaber. I sådanne bofællesskaber får de ældre jo et godt fællesskab. Der er masser af hygge og omsorg, og det er alt sammen med til at høje livskvaliteten hos de ældre. Den nye handlingsplan er lige nu i høring hos Ældrerådet. Udvalget for Social og Ældre skal efterfølgende behandle høringssvaret, og til sidst skal planen behandles politisk i økonomiudvalget og i byrådet.