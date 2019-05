Opråb: Holsted skal være smuk igen

HOLSTED: Smuk Holsted igen!Bag det ønske - og krav - står en intiativgruppe, som vil gøre en forskel for Holsted.

- Vi kan ikke vente længere på, at nogen gør noget for vores by. Vi må selv tage affære, lyder det fra initiativgruppen, sombestår af Leif Lastein, Hanne Gerken, Mona Møller Christensen og Connie Brodersen.

- Vi vil forsøge at starte en gruppe af frivillige, der har lyst til i fællesskab at udføre praktisk arbejde, så vi får en smukkere by. Det kan f.eks. være opstilling af blomsterkummer, pasning af blomster i kummerne, det kan være at vi gør fortove rene, slår et stykke græs hvor det vil pynte, rydder op, maler, planter et træ, ja idéerne kan være mange. De der møder frem til idemødet, skal gerne tage masser af ideer med tilhvad vi kan gøre for et smukkere Holsted.- Vi vil gerne med en positiv indgang til opgaven, udrette noget, i stedet for blot at skælde ud på, at ingen gør noget. For det hjælper ingenting at gøre ingenting.- Vi tror på, at hvis vi bruger et par timer en gang imellem på nogle opgaver, så gør vi virkelig en forskel for Holsted. Og vi forestiller os at vi slutter af med at drikke kaffe eller spiser en pølse. Så opnår vi nemlig en sidegevinst og det er fællesskab på kryds og tværs, som er så vigtigt for at få ting til at ske.- Og endeligt skal det være sjovt og en glæde at gøre noget sammen for vores by. Så mød op i Medius den 12. juni kl. 19 til idemøde, om du så er barn, ung, voksen eller gammel. Vi har alle hænder, der kan gøre noget.Holsted lokalråd står bag initiativgruppen.