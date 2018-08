Opkomlinge ryddet af vejen på bavnen

Vittrup: De senere år har andelshaverne på Vittrup Baun haft en plan om at få får til t afgræsse bavnens to hektar store område med lyng. Tilladelsen til afgræsning med får har bavnen for længst opnået, men det er endnu ikke lykkedes at få nogle af områdets fåreavlere til stille det nødvendige antal får til rådighed.

- Og vi vil ikke selv påtage os den forpligtelse, fastslog Vittrup Bauns formand, Aksel Storm, på årets generalforsamling.

Som et apropos til sommerens rekordvarme og langvarige tørke blev den indledt med at synge Jeg elsker de grønne Lunde, ligesom Aksel Storm begyndte sin formandsberetning med ordene: Velkommen til en hedetur.

- Lyngen klarer sig godt, ligesom den hjemmehørende tørst også gør det. Tørsten får nu i al fald en chance for at vise sig, siger Aksel Storm.

I årets løb har der været tre arbejdsdage, hvor andelshaverne smøgede ærmerne op og sørgede for at få ryddet en del opkomlinge af trævækst.

- Her har de tre landmænd, Jens Pedersen, Aage Storm og Vagn Storm, gjort en imponerende indsats ved at rykke træer op med rod langs Østerlundvej. Hvor der andre steder udarbejdes handlingsplaner, har vi her tre erfarne landmænd, som handler. Og de - og andre med - gør det med hjertet, siger Aksel Storm.

I den vestlige del af Vittrup Baun er der 80 parceller, både lyng- og skovparceller, som udlejes til 100 kroner for to år.