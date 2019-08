Rødding: En ældre mand har mandag haft ubudne gæster, mens han var i haven for at lave havearbejde på Bakkegårdsparken i Rødding. Derfor opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef til, at man husker at låse fordøren og lukke vinduer, selvom man bare opholder sig i sin have. På den måde kan man undgå, at ubudne gæster kommer ind i huset. /DAN