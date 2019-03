Operation oprydning blev vellykket

Vejen: Nogle mennesker lærer det tilsyneladende aldrig, men affald hører ikke hjemme på fortove, i græsset eller i grøftekanter. Men heldigvis er der flere og flere, som lader være med at smide affald andre steder end i affaldsposer og skraldespande.

Søndag gennemførte Danmarks Naturfredningsforening sin årlige affaldsindsamling, og her havde kommunalbestyrelsesmedlem Anker Ulsdal (SF) meldt sig til indsamlingen i Vejen by. Han havde fået til opgave at samle alle de fyldte affaldsposer og aflevere dem som "småt brandbart" på genbrugspladsen.

- I år har der ikke være nær så meget affald at samle ind. Jeg ved, at for eksempel lystfiskerne og flere andre foreninger også er gode til at samle affald. Skolerne gør det også. Forleden så jeg elever fra Østerbyskolen, der var i gang med at samle affald.

12 indsamlere havde meldt sig i Vejen by, og de blev fordelt på syv-otte hold, som gik på jagt efter affald langs Fuglesangsallé, Søndre Ringvej, Boulevarden, Esbjergvej og Koldingvej.

At der med indsamlingen denne gang ikke var så meget affald at finde, tror Anker Ulsdal også, skyldes, at der bliver snakket og skrevet meget om at bevare naturen ren og pæn.

- Men som sædvanlig har vi da fundet mange forskellige former for fast food-emballage, slikpapir og øl- og sodavandsdåser. Cigaretskoddene kan vi lige så godt opgive at samle ind, for så skulle vi være 1000 mand, siger Anker Ulsdal.

Ikke færre end i 13 forskellige lokalsamfund i Vejen Kommune, blev der søndag indsamlet affald.