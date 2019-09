Open by night i Glejbjerg Brugs

GLEJBJERG: Regnen kan ikke stoppe et godt arrangement - og slet ikke i Glejbjerg City!

Sådan lyder meldingen fra vor mand på pletten, Heine Fricke, som deltog i brugens grillparty op til weekenden.

- Dagli`Brugsen har næsten gjort det til en tradition, at der i august/september skal være en særlig anledning til at mødes i butikken, og der er opbakning. Bestyrelsen optændte grillen kl. 17 og mange benyttede anledningen. 30 kroner for pølser og kartoffelsalat, øl og hygge. Det var billigt at spise ude.

- Uddeler Henrik Klausen er kendt for at være god til at være auktionarius og således også denne aften, hvor man kunne byde på FDB-møbler, støvsuger, rom, vin og meget mere.

- Den helt store præmie kunne man få ved at købe en nøgle og være med i Nøglekonkurrencen, hvor man kunne vinde en hel palle øl, som de seneste to år er vundet af en person med fornavnet John, så der kom helt sikkert en del med det fornavn.

- Der var som altid musik. Dette år med det lokale band: Perfekt Match.

- Dagli`Brugsen havde lukket op til lageret, så end ikke regnen kunne stoppe en aften, hvor man kunne mødes med naboen og måske gøre en god handel samtidig, fortæller Heine Fricke.

- Dagli`Brugsen har stadig nye tiltag og et af dem er den nyerhvervede bil med eget logo. Bl.a. henter man varme rundstykker hos bageren i Agerbæk i weekenden, og chaufførerne er lokale borgere, som har meldt sig til denne specielle tjans.