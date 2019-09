Opel-træf tørlagt af 400 gæster

LINTRUP: Opel Team Kongeaaen holdt den årlige weekendtræf på sportspladsen i Lintrup. Målet var at nå over 100 biler og maksimalt 150 besøgende i løbet af træffet. Besøgstallene har nemlig været faldende de sidste to år med under 100 biler.

Men målet blev mere end nået med 105 biler og næsten 400 besøgende heraf rigtig mange lokale borgere, fortæller Ole O. Sørensen

- Opel Team Kongeaaen blev stiftet i 2010 som en lille lokal klub for Syd- og Sønderjylland, men nu kommer folk valfartende fra hele Danmark. I år kom der deltagere fra hele Jylland, Fyn, Sjælland og en lille gruppe helt fra Bornholm, en kørt afstand på over 450 km, kun for at være til træf hos os. Klubben er ikke kun blevet landskendt. Den er også blevet internationale, da der også kommer mange tyskeren. Klubben vokser, og det kunne mærkes.

- 210 liter øl, 264 softdrinks, ca. 350 shots, 75 liter sluch-ice, 28 kg pommes frites og cirka 30 kg ringriderpølser blev der solgt til træffet. Fredag og lørdag var der udsolgt 20 minutter før lukketid, og der blev slået næsten 200 søm i sømblokken.

- Træffet bød på noget for alle aldersgrupper. Der var alt fra helt gamle veteranbiler og frem til sidste nye udgave. Som noget nyt er der også en brænderplads for de store legebørn samt et rullefelt, hvor man kan konkurrere om, hvem der har flest hestekræfter.

- Bilerne kunne også stille op i forskellige kategorier i "Show and shine" konkurrencen. Den begyndte småt med 1 pokal, men er nu vokset til 13 kategorier og over 30 pokaler, fortæller Ole O. Sørensen.

- Klubben gør meget for at være en klub for hele familien. Det sociale er utrolig vigtigt i klubben og der er plads til alle. De lokale borgere har været rigtig gode til at støtte op om sådan et weekendtræf. De hjælper gerne med udlån af ting til pladsen og så møder de talstærkt op for at hygge sammen med klubben. For dem er det lidt som en ekstra landsbyfest.

- Selvom træffet kun lige er afsluttet, er planlægningen til næste års træf allerede i gang.