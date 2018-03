Opdateret kl. 18.52:Stort ledningsbrud lukkede for varmen

VEJEN: Vejen Varmeværk har et stort brud på fjernvarmen. Vand strømmede ud fra ledningsnettet fra morgenstunden onsdag, og ved 16.30-tiden var lækagen ifølge vagten på varmeværket ikke fundet.

Mange forbrugere ringede for at høre, hvornår varmen vender tilbage til de berørte områder af byen. På et tidspunkt var det ikke muligt at komme igennem telefonisk til varmeværket.

Ifølge værkets hjemmeside blev der onsdag formiddag lukket for varmeforsyningen til Nordbyen i forsøg på at lokalisere bruddet.

Det gav imidlertid intet resultat, hvilket betød at der blev lukket op for det varme fjernvarmevand til den vestlige del af Nordbyen omfattende Skrænten, Planetkvarteret og Fuglekvarteret.

Beboerne måtte påregne nogle timer, inden varmeforsyningen i området ville være normal igen. De øvrige områder, som varmeværket har lukket for, bliver langsomt sat i drift igen, ifølge hjemmesiden. Årsagen til det hele var, at man fra kl. 8.00 onsdag morgen begyndte at tabe rigtig meget vand i ledningsnettet. For at finde bruddet lukkede man områder af, for at se i hvilket område bruddet er sket.

Når lækagen er fundet, vil der blive gravet op til varmerørerne, og de vil blive svejset sammen igen. Vejen Varmeværk sendte sms'er ud, og også folk uden fjernvarme kunne opleve at få en sms. Man ønskede, så mange øjne som muligt til at kigge efter udstrømmende vand eller lignende.

Sidste gang varmeværket havde et stort ledningsbrud var det i øvrigt en hundelufter, der opdagede bruddet og kontaktede varmeværket, fortæller direktør Richard Sloth Nielsen, Vejen Varmeværk.