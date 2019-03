Op ad bakke i Medius

Bestyrelsen og ledelsen for kulturhuset i Holsted kæmper for at få regnskabet til at balancere. Centraliseringen af teknisk forvaltning i Vejen vil få en negativ indvirkning, forudser centerchef.

HOLSTED: Hatten af for de borgere, der ganske frivilligt påtager sig ansvaret for haller og foreninger og samtidigt skal kæmpe en hård kamp og bruge rigtig mange timer for at få enderne til at nå sammen.

Sådan er det i Medius Holsted, og det er sådan set ikke noget nyt. Det er en konstant kamp for at få økonomien til at balancere. Lige som bestyrelsen troede, der var styr på det, dukker der uventede overraskelser op.

- Vi har været igennem en hård proces med at få balance i budgettet for 2019, og det var ved udgangen af 2018 ved at lykkedes. Desværre er der efterfølgende sket to ting, der trækker i den forkerte retning, oplyste formand Erik Vesløv på repræsentantskabsmødet, hvor han trak sig ud af bestyrelsen.

- For det første har Vejen Kommune ønsket at revidere tilskudsmodellen igen. Som udgangspunkt for at imødekomme hallernes fælles ønske om forenkling, men desværre igen på en måde, der rammer Medius. Dog er der kun tale om en reduktion af vores tilskud med 9.100 kroner per år.

- Hvad der er meget værre er, at regeringen har ændret tilskuddene til decentral kraftvarme således, at Holsted Varmeværk har måttet sætte priserne gevaldigt op. Det rammer Medius med ca. 100.000 kroner, og det er alvorligt. Heldigvis er der udsigt til, at vi i 2019 får et par store arrangementer ind, som kan gøre en positiv forskel, og der er en fornuftig plan for at få genskabt balance.

Erik Vesløv oplyste, at bestyrelsen har måttet afskedige centrets deltidsregnskabsfører for at spare. Det er dog ikke nok.