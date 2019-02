Omstridt rengøringsfirma er nu også i søgelyset i Vejen

I snart et års tid har KN Rengøring gjort rent i Vejen Kommune efter at have sikret sig opgaven ved en udlicitering. Flere politikere vil nu have undersøgt, om virksomheden overholder gældende regler.

Med bukserne nede

Maya Ryom har sendt en mail til sine kolleger i byrådet. I mailen hedder det blandt andet:

- Dette firma er ikke kun "taget med bukserne nede" i Varde, men også i Rebild kommune, og derfor er det ikke "bare" en svipser set fra, hvor jeg står. Hvad foreslår jeg så i stedet? Jeg ved godt, at jeg er ny, og derfor potentielt strander lidt i noget proces, men jeg så gerne, at vi opsiger kontrakten med KN Rengøring og tager opgaven hjem igen.

Videre i mailen hedder det: - Da jeg er klar over, der næppe er flertal for at tage opgaven hjem, da privatisering er den nye sort, vil mit sekundære forslag være at sende den i udbud igen - og, hvis vi ikke allerede har det indskrevet i kontrakten, indskrive nogle klausuler der sikrer at de medarbejdere, vi har til at løse opgaver for os, bliver passet ordentligt på.

Frank Schmidt-Hansen, formand for den konservative byrådsgruppe, ønsker på det næste møde i økonomiudvalget en redegørelse omkring KN Rengøring. Han vil ifølge TV Syd sikre sig, at KN Rengøring overholder reglerne.

Ud at være i politisk søgelys vil også fagforbundet 3F Kongeåen se nærmere på KN Rengørings ageren i Vejen Kommune.

JydskeVestkysten har ovenpå den ophævede kontrakt i Varde Kommune forsøgt at få en kommentar fra KN Rengøring. Men forgæves. Varderedaktionen har dog fået en pressemeddelelse fra virksomheden. Heri hedder det:

- Alle vores ansatte uanset nationalitet har arbejds- og opholdstilladelse. Derfor er beskyldningerne om anvendelse af ulovlig arbejdskraft og social dumping grundløse, siger direktør Henrik Nielsen fra KN Rengøring i pressemeddelelsen.