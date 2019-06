Områdecentre har fået styr på økonomien

Et millionunderskud kan nu forvandles til et millionoverskud - takket være medarbejdernes ihærdige indsats og økonomisk støtte fra den danske stat.

VEJEN KOMMUNE: Plejecentrene og den kommunale hjemmehjælp i Vejen Kommune er inde i en god, økonomisk udvikling. Et underskud på 4,7 millioner er blevet vendt til et forventet overskud på 4,2 millioner, fremgår det af et mødereferat fra Udvalget for Social og Ældre, og udvalgsformand Bodil Staal (S) er begejstret.

Hun siger:

- Vi har i mange år kørt med underskud, og det har været træls. Nu er det begyndt at vende, og det skyldes primært to ting: De ansatte knokler virkelig, og det skal de have store ros for, og så er det lykkedes os at få nogle puljemidler fra staten til at sikre en bedre bemanding både på plejecentrene og i hjemmehjælpen.

Vejen Kommune har af staten fået fire millioner kroner som puljemidler til fordeling over årene 2018-2022.

Pengene skal som nævnt sikre en bedre bemanding i områdecentrene, og Bodil Staal udtaler:

- Disse penge har vi virkelig brug for. De giver lidt "flødeskum" og sikrer, at man i områdecentrene kan se, at man er ved at komme ovenvande. Det er tiltrængt, for det er absolut ikke sjovt hele tiden at ligge på bunden...