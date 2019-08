Omgivelser som for 13.000 år siden

Vittrup: Når besøgende kigger ud over området, kan man sagtens forestille sige, at bavnens omgivelser ser ud, som det blev efterladt for cirka 13.000 år siden efter ismassernes tilbagetrækning.

- Og dog. Vi ligger ikke inde med billeder fra den gang, men man kan forestille sig et bart landskab uden vegetation og stort set uden dyr og mennesker. Efter nogen tid kom vegetationen igen. Herefter kom dyr, og til sidst fulgte mennesker. Der har nok været skov i hovedparten af området, og med vandskellet tæt på har der været forbindelsesveje op gennem landet, hvor vandvejene dengang havde en anden retning, siger Aksel Storm og nævner, at kæmpehøje og sporadiske beboelser vidner om det.

For nogle århundreder siden forsvandt skovene igen og efterlod et næringsfattigt hedelandskab med udsyn til alle sider.

- Smukt men til tider også barskt. Mennesketrængsel har også gjort, at bavnen til trods for de ringe forhold blev opdyrket i en periode. Men for 85 år siden kunne det være nok, og bavnen overgik fra ringe forhold til rig natur. Bag skiftet stod lokale folk med sund fornuft, og dem kan vi takke for bavnen, fastslår Aksel Storm.