Også i golf gør øvelse mester

- Jeg ved godt, at jeg også kan lære at spille golf i Kolding, men jeg har en veninde, som spiller her i Royal Oak. Hun er bare rigtig god til golf og har senest vundet flere konkurrencer. Vi har tidligere snakket om at spille golf sammen, så jeg besluttede mig for at spille golf her i Jels. Selv om hun er meget bedre til golf, end jeg er, kan vi jo sagtens spille sammen, siger Mia Boesen.

- I år har indtil nu 10 nye golfspillere fået lyst til at lære at spille golf i Royal Oak, og vores nybegyndere får så tre måneder til at lære spillet siger Morten Fagerberg.

Et årligt medlemskab af Royal Oak for seniorer koster 7700 kroner og giver ret til at spille golf hele året rundt.Royal Oak tilbyder sine juniorspillere i alderen, 6-18 år, gratis medlemskab. Ungdomsspillere i alderen, 19-25, år betaler 3800 kroner for et årligt medlemskab.

Hole in one fire gange

Søndag formiddag fik hun så lov at lære at slå til en golfbold, hvilket tilsyneladende ikke er helt ligetil. Men under kyndig instruktion af Royal Oaks professionelle golftræner, Mark Gates, gjorde hun fremskridt - og det lige fra at lære, hvordan man får det rette greb om golfkøllen til det rigtige sving.

Et par af hendes første bolde blev slået af sted i skæve vinkler, men snart fik hun rettet op på skæverterne og sendt golfbolden i den rigtige retning på den 255 meter lange øvebane.

- Rent faktisk kan man lære at høre, når man rammer golfbolden rigtigt, siger Lars Gregersen, der er med i klubbens bestyrelse.

- Hos Royal Oak har vi en 18-hullers golfbane, og hul ni er det længste med 543 meter og et par 72.

Som nybegynder på golfbanen får Mia Boesen tildelt et højt handicap på 54, som hun med ihærdig træning vil forsøge at gøre mindre. Og øvelse gør mester. Bare spørg et af Royal Oaks skrappe golfspillere, Asbjørn Charles, der til sammenligning har et handicap på sølle to. Et hole in one har han også præsteret.

- Sidste år havde vi et medlem fra Toftlund, som med et handicap mellem 20 og 25 har slået hole in one ikke færre end fire gange. Det er enten på vores hul fire eller hul ni, der bliver slået hole in one. Her i Royal Oak har vi den regel, hvis et medlem får hole in one, udløser det en flaske whisky og et diplom. Sidste år gik der tre flasker whisky, men i år har ingen indtil nu fået hole in one, siger Morten Fagerberg.