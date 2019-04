Vejen: Det var med trommehvirvler og 500 skoleelevers tilbageholdte åndedræt, da formanden for Vejen Kommunens Beskæftigelsesudvalg, byrådsmedlem Frank Schmidt-Hansen (K), fredag morgen mødte op til morgensamling på Østerbyskolen.

Besøget gjaldt offentliggørelsen af, hvilken af de nominerede offentlige virksomheder, der skulle have Mangfoldighedsprisen 2018. Der var tre nominerede, og Frank Schmidt-Hansen, kunne ikke lade være med at lade eleverne vente i spænding:

- Skal det være Blomsterengen, spurgte han og fik højlydte buhråb som svar.

- Skal det så være Rødding Friskole, spurgte han og fik endnu flere buhråb.

Men skal det så være Østerbyskolen, ville Frank Schmidt-Hansen vide.

Svaret gav sig selv, da 500 elever gav deres fulde opbakning.

- Det er bare ikke jer, men mig der bestemmer, hvem der skal have prisen, blev eleverne fortalt.

Det blev dog, som eleverne havde forventet - Østerbyskolen får Mangfoldighedsprisen, og så kan det nok være, at skoleleder Allan Lauenblad fik armene i vejret. Ja, foruden at trække spændingen ud med trommehvirvler blev der også lejlighed til at synge med på Queens ikoniske We are the Champions.

- I Vejen Kommune er der mange gode offentlige arbejdspladser. De gør hver dag en stor indsats for at løse mange forskellige opgaver til gavn for de børn og voksne, der bor i Vejen Kommune. Mange af dem hjælper også til, hvis der er nogen, der har det svært og som har brug for hjælp, så de kan få et arbejde eller en uddannelse. Det, synes vi, er meget vigtigt. For det at få en uddannelse og få et arbejde, er vigtigt for alle mennesker, og det er også vigtigt for Vejen Kommune. Vi synes, at jeres skole har gjort en helt særlig indsats for at hjælpe mange mennesker. Vi har lagt vægt på, at I her på Østerbyskolen tror på, at alle mennesker rummer noget godt og, at alle har noget at bidrage med. Vi lægger vægt på, at I ser forskellighed som en styrke, og at I alle sammen hjælpes ad med at løfte i flok. Og vi lægger vægt på, at I arbejder på, at alle skal have muligheden for at blive så dygtige som de kan - og at alle skal kunne gå gladere hjem, end da de kom. Det, synes vi, er vigtige værdier og et vigtigt arbejde, I gør alle sammen hver dag, fastslog Frank Schmidt-Hansen.

Sammen med prisen følger en kontant håndsrækning på 10.000 kroner, og efter modtagelsen af prisen og pengene blev også Allan Lauenblad mødt med buhråb fra eleverne, da han sagde, at det var skolens leder, som skulle bestemme, hvem pengene skal bruges på nemlig på skolens personale og ikke skolens elever.

- Mangfoldighed er blevet en del af vores gener. Det at skabe win-win-situationer for os alle sammen og det, at ingen skal ofre sig - det er det, som vi altid har for øje på Østerbyskolen, siger Allan Lauenblad.