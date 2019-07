Øster Lindet gør klar til den store skolefest

Øster Lindet: Skolen i Øster Lindet blev under store protester lukket tilbage i 2011. Det var to år før, skolen ville kunne have fejret 100 års-jubilæum.

Det blev derfor ikke til nogen jubilæumsfest, men det bliver der nu gjort ved. Et udvalg af tidligere elever og den sidste fungerende skoleleder Ellinor Jensen har sat sig for, at der nu skal være fest. Datoen er sat til d. 7. september 2019 og kommer til at foregå i Landsbyhuset i Øster Lindet.

- Vi mødtes første gang i udvalget i 2018, så festen har været længe undervejs, fortæller udtaler Lisbet Bloch Jensen fra udvalget.

Hun føjer til: - Der har altid været et godt sammenhold i Øster Lindet, og selvom mange er rejst fra byen, føler mange stadig en tilknytning til byen. Da det jo var en lille skole, kendte man hinanden på kryds og tværs af årgangene, så det bliver sjovt at se hinanden efter så mange år".

I øjeblikket er der lige knap 200 tilmeldt festen, men der er plads til 300 i Landsbyhuset, så der er plads til flere.

- Så kender du nogen, der har gået på Øster Lindet Skole eller arbejdet der, vil det være en stor hjælp at fortælle dem om festen. Der er en stor spredning på alderen på dem, der allerede har meldt sig til, fortsætter Lisbet Bloch Jensen.

Den ældste er født i 1930, og de yngste er født i 2000, som er den yngste årgang, der kan melde sig til denne gang.