Øl og hash blandt 13-14 årige: Elever taget på fersk gerning

SSP-konsulent Keld Bjørkær anbefaler forældre, som er bekymret for om deres børn ryger hash, til utrættelig dialog og til at være tydelig i sine holdninger. - Børn skal ikke være i tvivl om, hvor grænserne går, siger Bjørkær. Han står også altid til rådighed for forældre, der søger råd og vejledning. JV-arkiv

8. klasse på Højmarkskolen i Holsted fik aflyst deres fest, da en 6-8 stykker indledte dagen med øl og hash. SSP-konsulent Keld Bjørbæk er bekymret for de unges misbrug.

HOLSTED: Der var lagt op til party, da 8. årgang på Højmarkskolen i Holsted havde sidste skoledag lige før sommerferien, men det gik helt anderledes. Det endte med en lang næse til både skyldige og uskyldige. Og måske også en lærestreg, der aldrig bliver glemt. Der var nemlig alt for meget fest fra morgenstunden. En seks til otte 13-14 årige elever - både piger og drenge - havde aftalt at mødes til lidt forfest bag Medius lige overfor skolen. Der var bajere på morgenbordet og blus på de hjemmerullede cigaretter, da centerinspektør Henning Aaskov gik på arbejde og ikke kunne undgå at støde ind i de unge. - Synes I, det er i orden, spurgte han dem. Og det mente talsmændene i gruppen nu nok. Henning Aaskov gjorde, som det længe inden var aftalt med skolen, når der skete noget ekstraordinært. Han ringede og informerede skolens ledelse. Få minutter senere dukkede inspektøren op og beordrede de unge med over på skolen. - Det er et sjældent tilfælde. Det er meget længe siden, jeg har oplevet unge med hash. Vi finder det f.eks. aldrig i omklædningsrummene. På den anden side fortæller de unge jo, at det ikke er et problem at skaffe hash i Holsted, hvis det er det, man vil, siger Henning Aaskov.

Om fire, fem år så er langt de fleste, som ryger hash i dag, blevet klogere og ude af det. Det betyder ikke, at vi ikke skal være bekymret, for der er enkelte, som aldrig komme ud af et misbrug og får deres liv ødelagt. Derfor skal vi bekæmpe det alt det, vi kan. Keld Bjørbæk

Højmarkskolen i Holsted reagerede konsekvent, da elever blev taget i at ryge hash. JV-arkiv

Hash er forbudt, så politiet blev tilkaldt. Kommunens SSP blev tilkaldt, som det skal, når mindreårige skal afhøres. - Det er altid alarmerede, når så unge er ude i et misbrug, så det er selvfølgelig noget skidt, siger SSP-konsulent Keld Bjørbæk. - Helt ærligt så aner vi ikke, hvor omfattende problemet er, men jeg tror ikke, det er værre i Holsted end i andre byer af samme størrelse. Det er måske bare mere synligt i sådanne mindre samfund. - Det har været sådan i mange år, og jeg tror, det er svært at trænge det helt ud. Men jeg ved, at om fire, fem år, så er langt de fleste, som ryger hash i dag, blevet klogere og ude af det. Det betyder ikke, at vi ikke skal være bekymret, for der er enkelte, som aldrig komme ud af et misbrug og får deres liv ødelagt. Derfor skal vi bekæmpe det alt det, vi kan. Keld Bjørbæk mener, en af metoderne er information. De unge skal vide, at de skal holde nallerne totalt fra alle former for narkotiske stoffer. - Når man bliver taget med hash, så får man en plet på straffeattesten, og så er der job, man måske aldrig kan få. Det vil jo være torskedumt.

Bødestraf En ny lov har skærpet straffen. Nu kan børn helt ned til 10 år en mild form for samfundstjeneste bl.a. for besiddelse af bl.a. hash i grove tilfælde. Det er primært en lov mod vold, så den er næppe aktuel her, mener SSP-konsulenten. - Jeg tror, sagen fra Holsted ender med bøder, forudser Keld Bjørbæk. Skolens ledelse handlede konsekvent. 8. årgangs planlagte fest på sidste skoledag blev aflyst, og forældrene blev tilkaldt for at hente deres børn, der var blevet afhørt, hjem - måske til en røffel. På grund af ferie har det ikke været mulig at få en kommentar fra skolen.