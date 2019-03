Økologisk biogas og gødning på vej fra Linkogas

Rødding: Linkogas ved Rødding får nu en økologisk biogaslinje, som der forleden var rejsegilde på, og ejerne - som er 55 lokale landmænd - fremtidssikrer dermed biogasanlægget ved at etablere modtagelse for økologer.

Der er tale om en investering på cirka 85 millioner kroner, og Linkogas forventer at modtage omkring 210.000 ton økologisk biomasse, som vil resultere i en øget gasproduktion svarende til 8,4 millioner kubikmeter bionaturgas. Ideen med et økologisk biogasanlæg hos Linkogas har været under forberedelse længe sammen med 15-20 økologer, som biogasanlægget samarbejder med.I dag aftager LinkoGas mange forskellige råvarer lige fra gylle og industriaffald til husholdningsaffald, som omdannes til biogas.Den økologiske biogaslinje skal køre adskilt fra det konventionelle anlæg. Til de økologiske råvarer skal der opføres en ny modtagehal samt tre op til 28 meter høje rådnetanke i stål, fem efterlagertanke, nyt hygiejniseringsanlæg og nyt "gashus" med tre fakler. /exp