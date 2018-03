OTV Plast i Vejen hædret med årets erhvervspris

Vejen: Årsmødet 2018 i UdviklingVejen vil sen bliver glemt hos virksomheden OTV Plast i Vejen.

Administrerende direktør Henrik Jylov og kollegerne Claus Boysen og René Bruus blev noget af aftenens hovedpersoner, da UdviklingVejen uddelte årets erhvervspris.

I et stærkt finalefelt var det OTV Plast, som stak af med den største hæder. To andre virksomheder var nomineret; nemlig Eurofins i Ladelund samt Linkogas i Tornum vest for Rødding.

- Hos OTV Plast er kundeønsker ikke bare noget man nævner, fordi det lyder godt. Nej, det er en strategisk beslutning, at man måler, man synliggør, og man forfølger selv de små forbedringer for at være den mest professionelle. Her udøves Business Intelligence på en måde, som skaber resultater og kan tjene til inspiration for os alle, lød det fra bestyrelsesformand i UdviklingVejen, Ole Stubbe, i motiveringen.