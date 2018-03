OTV Plast er en rollemodel for alle underleverandører

Vejen: - OTV Plast er en dybt professionel underleverandør af kundespecifikke plastkomponenter. Virksomheden er en stærk rollemodel, vi alle kan lære noget af, hvis vores forretningsmodel er baseret på at være underleverandør.

Virksomheden OTV Plast i Vejen er en af de tre nominerede til UdviklingVejens erhvervspris. JydskeVestkysten præsenterer de tre virksomheder i aviserne fra søndag til tirsdag.

Historien om OTV Plast går tilbage til 1969. For fem år siden blev aktiviteterne samlet på Søndergade i Vejen. Virksomheden ledes af direktør Henrik Jylov, der af virksomhedens professionelle bestyrelse i 2017 fik tilbudt at købe sig ind som medejer af virksomheden.

Kundebasen udgør flere end 1.000 kunder, der er meget tydelige i deres forventninger til underleverandør. Giv et hurtigt svar på vores forespørgsel, lever hurtigt og til tiden, i den rigtige kvalitet, og så skal prisen selvfølgelig være i orden.

- Hos OTV Plast er disse kundeønsker ikke bare noget man nævner, fordi det lyder godt. Nej, det er en strategisk beslutning, at man måler, man synliggør og man forfølger selv de små forbedringer for at være den mest professionelle. OTV ved hvor lang tid der går, fra man får en forespørgsel til der er afgivet et tilbud. For som Henrik Jylov siger, sandsynligheden for salg øges ved hurtigt svar. Og kunderne værdsætter kort leveringstid, lyder det i motiveringen.