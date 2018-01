Nyvalgte lokalpolitikere har travlt på skolebænken

De ti nye politikere, som er nyvalgte til Vejen Byråd, skal gennem en række introforløb for at lære kommunen at kende.

- Først og fremmest synes jeg, at det har været rigtigt spændende. Både de eksisterende byrødder, administrationen og direktøren har været utroligt gode til at forklare det her, jeg føler mig godt modtaget, siger Peter Fallesen, der er valgt ind for Socialdemokraterne.

Når man som Peter Fallesen og Marion Mortensen og otte andre går fra at være helt almindelig borger i Vejen Kommune til at få titlen som medlem af byrådet, så er der en helt ny verden af viden, som de skal tilegne sig. Gennem en lang række møder og besøg bliver de ti nye medlemmer klogere på, hvad Vejen Kommune er for en størrelse, når man tager de politiske briller på.

De nyvalgte politikere er sat lidt på skolebænken for gennem et introforløb at få det bedste mulige kendskab til kommunen.

Det er vigtigt, at de nye medlemmer får indsigt i de mange områder, som byrådet har ansvaret for.

Et godt fundament

Det omfattende introduktionsprogram skal klæde politikerne på, så de kan varetage deres nye hverv så godt som muligt.

- Det er vigtigt, at de nye medlemmer får indsigt i de mange områder, som byrådet har ansvaret for. Indsigt og fornemmelse af de fysiske enheder gør det nemmere for byrådsmedlemmerne at forholde sig til spørgsmål, som de møder på de politiske dagsordener. Desuden har introduktionerne det formål, at byrådsmedlemmerne får kendskab til rettigheder og pligter. Samlet set er det vores håb, at vi kan bidrage til at politikerne får det bedst mulige fundament for at varetage det politiske arbejde, som de er blevet valgt til af borgerne i kommunen, forklarer kommunaldirektør Ole Slot.

I den kommende tid har de nye byrådsmedlemmer mulighed for at komme på besøg til en lang række institutioner, lige fra plejecentre, væresteder, skoler og børnehaver.

- Det synes jeg er en god ide. Der er rigtigt mange besøg, og også nogle hvor jeg ikke har mulighed for at deltage. Men det giver en bedre forståelse og et godt indtryk at besøge eksempelvis plejehjem og skoler, mener Peter Fallesen.

Marion Mortensen tilføjer:

- Jeg synes der bliver gjort meget for, at vi ved, hvad vi går ind til. Man kan næsten ikke få for meget at vide, mener Marion Mortensen.