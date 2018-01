Nyvalgt byrådspolitiker ramt af lymfekræft

Enhedslistens Jakob Borgensgård har meldt sig syg fra byrådsarbejdet, fordi han er blevet diagnosticeret med lymfekræft. Sygdommen er blevet opdaget tidligt, og det er den nyvalgte byrådspolitikers klare forventning, at han er stærkt tilbage i marts.

Rødding: Når der ringes ind til første byrådsmøde tirsdag den 9. januar, bliver det uden Jakob Borgensgård fra Enhedslisten.

Den nyvalgte byrådspolitiker er blevet diagnosticeret med lymfekræft, og han har derfor orienteret byrådet om, at han er sygemeldt frem til den 28. februar.

- Det er rigtig ærgerligt, men sådan kan det gå. Det gode er, at jeg bliver frisk igen inden for et par måneder. Det er naturligvis en cirkadato, men det er helt klart det, jeg forventer, også på grund af det, lægerne fortæller mig, siger Jakob Borgensgård.

Sygdommen blev opdaget sidst i november, og han påbegyndte behandlingen lige efter kommunalvalget den 21. november.

- Det er en standardbehandling, og lægerne ved, præcis hvad de laver, og derfor ved de også, hvornår jeg er færdig med den. Jeg skal have kemobehandling sidste gang den 8. januar, og bagefter skal jeg have strålebehandling. Så siger de, at det gerne skulle være det, siger Jakob Borgensgård.