Nyudklækkede bilister kan låne bil

Vejen: "Ønsk mig tillykke med kørekortet" står der på bagenden af den fine Kia Picanto, der onsdag holdt parkeret ved Vejen Idrætscenter. Bilens fører lige for tiden er 18-årige Marie Skifter Rasmussen, der bestod sin køreprøve den 21. januar.

Nu har hun så fået mulighed for at få kørt masser af kilometer uden at være afhængig af at kunne låne forældrenes bil.

Kørelærer Mia Jørgensen, der har køreskolen 1-2-3 kør, stiller nemlig i samarbejde med bilforhandler Jørgen Hansen fra Skærbæk en lånebil til rådighed til de af hendes elever, der har bestået deres køreprøve.

Lånebil-ordningen begyndte den 1. marts, og den første heldige elev er altså Marie Skifter Rasmussen, der bor i Gamst. Hun er rigtig glad for at have fået mulighed for at have "sin egen bil" i 14 dages tid.

- Jeg synes, det er meget rart. Jeg har også mulighed for at låne mine forældres bil, men så skulle jeg stå op klokken 6 for at køre min mor på arbejde først, smiler Marie Skifter Rasmussen, der i øjeblikket er tilknyttet projektet "Bike4Life," hvor hun tre gange om ugen træner i Vejen Idrætscenter.

Derudover dyrker hun gymnastik i Bramming, så siden hun fik bilen, har hun allerede fået kørt mange kilometer. For det er også blevet til en tur til både Fredericia og Esbjerg.

- Jeg tror, jeg snart er oppe omkring 600 kilometer, fortæller Marie Skifter Rasmussen.