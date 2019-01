Nytårsønske fra landmandspar: Vi ønsker højere priser og mere respekt

Pernille og Lars Otte fotograferet i en af de store kalvestalde på Kjærgård ved Skudstrup. Parret fortæller i artiklen om 2018, som blev et år med sindssygt mange timer brugt på at flytte vandingsmaskiner, og et 2019, hvor kornpriserne er høje og slagteprisen lav. Foto: Astrid J. Vestergaard

Pernille og Lars Otte ved Skudstrup producerer 2300 slagtekalve om året og har også planteavl. De fortæller i artiklen om tørkens konsekvenser og om behovet for en større respekt fra forbrugernes side.

SKUDSTRUP: De knokler hver eneste dag. De VIL deres kalve, deres markbrug og ikke mindst de bløde værdier og den hygge, der er opstår, når der er fuldt hus på køkkenbænken hver eftermiddag klokken tre, hvor de tre-fire ansatte bydes ind til kaffe, og hvor børnene kommer sultne og fortælle-lystne hjem fra skole. JydskeVestkysten har besøgt et lokalt landmandspar til en snak om det år, der er gået, og det år, vi allerede er godt i gang med. Pernille og Lars Otte driver gården Kjærgård ved Skudstrup. De er 9. generation på gården og har en årlig produktion på 2.300 slagtekalve. Til gården hører 110 hektar, og parret lejer sig til yderligere 150 hektar. På markerne dyrkes der kartofler, korn og majs. Om 2018 fortæller parret: - Det har været et travlt men også et dejligt år. Tørken gjorde, at vi måtte bruge sindssygt mange timer på at flytte vandingsmaskiner, og elregningen blev stor, men det gode vejr gjorde også, at vi fik skønne aftener på terrassen, hvor vi efter endt arbejdsdag kunne dele en øl og se solen gå ned.

Folk må gerne være veganere for vores skyld. De skal bare ikke forsøge at omvende andre til at være det samme. Pernille og Lars Otte, producerer slagtekalve

Kalvene går og hygger sig i båsene. De bor på Kjærgård i ni måneder og sendes så til slagtning. Kalvene avles ikke på Kjærgård men leveres af andre landmænd. Foto: Astrid J. Vestergaard

Kornsiloen er snart tom Tørken bevirkede, at mange markudbytter blev mindre end normalt, og det betyder på Kjærgård, at beholdningen af korn allerede nu er ved at være brugt op. Parret skal derfor ud og købe nye forsyninger, og kornpriserne er meget høje. Mange andre landmænd står i samme situation, men Pernille og Lars Otte ser med optimisme på 2019. - Kartoflerne giver godt, og vi er godt rustet til fremtiden. 2017 og 2018 var gode år, og vi lærte i 2010 og 2011, hvor slagtepriserne var lave, at man skal spare op og holde igen med de store investeringer. Vi kunne godt bruge en ny traktor, men vi køber den ikke i år. Vi har desuden undladt at bruge penge på dyre jord-opkøb, fortæller Lars Otte. Det gør indtryk, når andre i branchen må lukke produktionen ned på grund af dårlig økonomi. - Der står så utroligt meget på spil, når man driver landbrug. Det er ikke bare produktionen, man må flytte fra. Det er også børnenes barndomshjem, forklarer parret.

Parret ser med en vis optimisme på 2019. Der er sparet op til hårde tider, og tidligere år med lave slagtepriser har gjort, at der ikke bruges kapital på dyre investeringer. Kartoflerne giver desuden rimeligt godt og har gjort det flere år i træk. Foto: Astrid J. Vestergaard

Mere respekt, tak Tidligere inviterede parret sammen med nogle naboer til "Åbent landbrug". Pernille og Lars Otte vil meget gerne vise deres bedrift frem og vil gerne i dialog med forbrugerne, så de får et indtryk af, hvordan den danske fødevareproduktion egentlig foregår. Parret deltager gerne igen ved "Åbent Landbrug", men det bekymrer, at veganere i øjeblikket tordner mod landbrugets dyrevelfærd og CO2-udledning, og parret bryder sig ikke om veganernes fremgangsmåde, hvor de flere steder i landet demonstrerer foran de gårde, der inviterer forbrugerne indenfor til "Åbent Landbrug" og ved den årlige "Øko-dag". Pernille og Lars Otte respekterer, at der er forbrugere, som ikke vil spise kød, men de håber, at der fremadrettet vil være en langt større respekt omkring branchen. - Folk må gerne være veganere for vores skyld. De skal bare ikke forsøge at omvende andre til at være det samme, lyder det fra parret, som minder om, at kravene til dyrevelfærd, brug af kemi og medicin er langt skrappere i Danmark, end de er i mange andre lande. - Dansk landbrug er kontrolleret ned til mindste detalje, og kvaliteten af det, der produceres, er høj. Det giver i øvrigt slet ikke mening, at nogle forbrugere fravælger det danske oksekød og i stedet vælger for eksempel kød fra Argentina. Når kød skal transporteres til Danmark over så stor en afstand, udledes der jo masser af CO2, påpeger Pernille og Lars Otte.