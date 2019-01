Nytårskur i Vejen satte deltagerrekord

UdviklingVejen havde fredag eftermiddag succes med afviklingen af den årlige nytårskur. Omkring 290 personer deltog, og der blev dyrket - og dannet - masser af netværk.

VEJEN: Omkring 290 personer deltog fredag eftermiddag i den årlige nytårskur, arrangeret af UdviklingVejen. Der er tale om et rekordhøjt deltagerantal, og faktisk er deltagerantallet vokset markant de senere år. Ulrik Kragh, direktør i UdviklingVejen, var da også tydeligt tilfreds med det gigantiske fremmøde. - De sidste fire år har vi oplevet en deltagervækst på cirka ti procent år for år. Det er dejligt, at folk i den grad tager traditionen til sig og møder op for at ønske hinanden godt nytår og danne netværk, lød det ved kuren fra Ulrik Kragh.

Når tilstrækkeligt mange mennesker tror på det samme, kan de flytte bjerge. Så opstår der det, man kalder for folkeligt engagement. Det er der ufattelig meget af her på egnen. Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander i Rødding

Foto: Chresten Bergh Ole Stubbe, bestyrelsesformand i UdviklingVejen, holdt tale og opfordrede til netværksdannelse. Foto: Chresten Bergh

Netværk i fokus Netop betydningen af at danne netværk var i fokus ved arrangementet, hvor Ole Stubbe, bestyrelsesformand i UdviklingVejen, afviklede en lille øvelse, hvor deltagerne fik stillet forskellige spørgsmål og derefter skulle stille sig forskellige steder i det lokale i Vejen Idrætscenter, hvor nytårskuren blev afviklet. På den måde mødte deltagerne hele tiden nye ansigter, og snakken gik så lystigt, at Ole Stubbe på et tidspunkt konstaterede, at han ikke kunne få ørenlyd. Ved nytårskuren blev 17 lokale Gazelle-virksomheder præsenteret, og antallet imponerede mange af deltagerne i nytårskuren, ikke mindst Mikkel Hviid Hansen fra Odense, som fredag havde første arbejdsdag hos Campus Vejen, hvor han er ansat til at skulle skabe aktiviteter og events, der forbinder Vejens mange uddannelsesinstitutioner og på sigt også inddrager foreninger og erhvervsliv. - Det er alle tiders som nyansat at være med til sådan et arrangement her, og jeg er meget, meget imponeret over, at Vejen Kommune har så mange Gazelle-virksomheder. Jeg har selv beskæftiget mig med iværksætteri, så jeg ved, at det bestemt ikke er nemt at starte en virksomhed op. At de nystartede virksomheder i Vejen gør det så godt, som de gør, gør virkelig et stort indtryk på mig, lød det fra den nyansatte Campus-medarbejder.

Foto: Chresten Bergh Vejens 17 Gazelle-virksomheder blev hædret ved nytårskuren. Erhvervslederne fik blomster overrakt af borgmester Egon Fræhr. Foto: Chresten Bergh

Masser af folkeligt engagement Nytårskuren bød også på musikalsk underholdning og lidt at spise. Både borgmester Egon Fræhr, UdviklingVejen-formand Ole Stubbe og højskoleforstander fra Rødding, Mads Rykind-Eriksen holdt tale. Borgmesterens tale er refereret et andet sted her i avisen. Ole Stubbes tale er omtalt tidligere i denne artikel, og Mads Ryk-ind Eriksens tale handlede om vigtigheden af at stå sammen lokalt og om den styrke, der opstår, når man vil noget i fællesskab. Han fortalte, hvordan det var lykkedes at redde højskolen, der på et tidspunkt helt måtte opgive at afvikle lange elev-kurser, fordi elevsøgningen var absolut i bund. - Når tilstrækkeligt mange mennesker tror på det samme, kan de flytte bjerge. Så opstår der det, man kalder for folkeligt engagement. Det er der ufattelig meget af her på egnen, lød det fra højskoleforstanderen, som talte mega-hurtigt og med så stor en personlig karisma, at hans tale på mange måder mindede om en nytårsraket, sendt afsted mod himlen med fuld styrke. På den måde fik nytårskuren en nærmest magisk afslutning, og deltagerne blev hængende et stykke tid, for de var slet, slet ikke færdige med at snakke og opbygge personlige netværk.

Foto: Chresten Bergh Borgmester Egon Fræh fotograferet i godt selskab ved nytårskuren. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Blomster fra borgmester Egon Fræhr til nogle af de mange Gazelle-virksomhedsindehavere. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Nytårskur i UdviklingVejen - hædring af Gazelle-virksomheder. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Mikkel Hviid Hansen (i grøn skjorrte) er nyansat i Campus Vejen og nød, at han på sin første arbejdsdag fik mulighed for at hilse på både politikere og erhvervsledere. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Der blev både lyttet, snakket og skålet. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Ulrik Kragh, direktør i UdviklingVejen, fortalte om alle de 17 Gazelle-virksomheder. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Nytårskur i UdviklingVejen - hædring af Gazelle-virksomheder. På billedet ses Kim Østergaard fra virksomheden eMailPlatform ApS og borgmester Egon Fræhr. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Ved bordene mødtes erhversfolk med politikere; både byrådspolitikere og lokale folketingsmedlemmer. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Direktør i UdviklingVejen, Ulrik Kragh, var tydeligt glad for det store fremmøde. Foto: Chresten Bergh