Nytårskrudt antændte måske en bil

VEJEN KOMMUNE: Lidt over midnat, natten til søndag, fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om, at en personbil, parkeret på en rasteplads på Lunderskovvej, tæt på motorvejen, var i brand. Betjente rykkede ud og fandt bilen, der var totalt udbrændt og dermed ikke havde synlige nummerplader. Politiet ved således ikke, om bilen var stjålet.

Brandårsagen kendes ikke, men politiet fandt på bagsædet resterne af et afbrændt fyrværkeri-batteri og formoder, at nytårskrudt kan have antændt bilen.

Lokale brandfolk rykkede også ud, og de fandt bilen totalt overtændt, hvilket betød, at den ikke var til at redde.