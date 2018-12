Nyt tiltag med fokus på håndbold

Lørdag den 5. januar kommer Rødding Centret til at syde af håndbold, når der for første gang inviteres til arrangementet "Håndboldens Dag," der er et landsdækkende initiativ.

Rødding: "Skyd 2019 ind med en sjov og aktiv dag for hele familien lørdag den 5. januar, hvor håndboldklubber over hele landet inviterer til Håndboldens Dag. RIF Håndbold også med på den nationale åbent hus dag, så kom forbi i hallen, så garanterer vi for store smil og sved på panden."

Sådan skriver Rødding IF Håndbold i en pressemeddelelse om det nye tiltag "Håndboldens Dag," hvor man blandt andet kan prøve at spille med bløde håndbolde som for eksempel en helt ny gul bold, Trille & Trolle, kortbanespillet og andre sjove lege for hele familien.

- Vi er med som arrangører af Håndboldens Dag, fordi vi gerne vil være med til at promovere sporten og vise, at håndbold er andet og meget mere end den håndbold, vi kender fra fjernsynet. Jeg håber, at vi kan nå ud til både nuværende og tidligere håndboldspillere, men også alle dem, der ikke har prøvet at spille håndbold før, så de også kan få en fornemmelse af den sjove og sociale sport, håndbold er. Derfor håber vi at se både nye og kendte ansigter i hallen den 5. januar - alle er velkomne, fortæller Klaus Svendsen, der er formand for Rødding IF Håndbold.

Håndboldens Dag ligger lige op til VM for herrer på hjemmebane i Danmark fra den 10. januar. Derfor vil der blandt andet være VM-plakater til børn og barnlige sjæle, ligesom man kan være med i lodtrækningen om billetter til VM-finalen i herrehåndbold, hvis man deltager i en fotokonkurrence på dagen.

Håndboldens Dag er et nyt initiativ under "Bevæg dig for livet - Håndbold" i samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund, DIF, DGI og med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden.